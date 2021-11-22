Два золота в скелетоне, Иванова перевернулась на олимпийской трассе. Обзор зимнего уик-энда

Это был первый полноценный уик-энд олимпийского сезона. В нем были представлены большинство Кубков мира, так что от событий на снежных и ледовых аренах голова могла кругом пойти. Для полной картины не хватало разве что биатлона с лыжными гонками, но за ними дело тоже не станет – и там, и сям первые этапы КМ состоятся в конце этой недели.

СКЕЛЕТОН: ПОБЕДНЫЙ ДУБЛЬ ТРЕТЬЯКОВА И НИКИТИНОЙ

Именно в минувшие выходные стартовали так называемые «желобные» Кубки мира – по гонкам на санях всех типов. В скелетоне, где ездят по одному и головой вперед, наша сборная сразу взяла два золота из двух. Елена Никитина и Александр Третьяков в первых попытках особо не рисковали, показав второе и третье время соответственно, зато потом резко прибавили в стартовом разгоне и обошли всех конкурентов – включая 6-кратного чемпиона мира Мартинса Дукурса из Латвии, для которого трасса в австрийском Инсбруке является одной из самых любимых.

Кроме лидеров приятно удивили наши молодые скелетонисты: что Владислав Семенов, для которого это был лишь второй этап КМ в карьере, что 21-летняя Алина Тарарыщенкова попали в топ-5. Это важно с точки зрения олимпийского отбора. Дело в том, что по три лицензии у мужчин и женщин получат только по две страны. И определять их будут по положению в Кубке мира не первых и не вторых, а третьих «номеров» каждой сборной. Так вот, наши девушки в Инсбруке были лучшими по этому показателю. Парни, втроем попавшие в десятку, чуть-чуть уступают немцам и корейцам, но там все очень близко и борьба только начинается.

Скелетон

Кубок мира

1-й этап. Инсбрук (Австрия)

Мужчины. Сумма двух попыток

1. Александр Третьяков (Россия) – 1.45,07

2. Мартинс Дукурс (Латвия) – отставание 0,07

3. Кристофер Гротер (Германия) – 0,16

4. Аксель Юнгк (Германия) – 0,34

5. Владислав Семенов (Россия) – 0,39

6. Юн Сун Бин (Корея) – 0,49

…10. Никита Трегубов (Россия) – 0,65

Женщины

1. Елена Никитина (Россия) – 1.47,49

2. Кимберли Бос (Голландия) – 0,10

3. Ким Мейлеманс (Бельгия) – 0,13

4. Алина Тарарыщенкова (Россия) – 0,23

5. Валентина Маргальо (Италия) – 0,29

6. Янина Флок (Австрия) – 0,38

…8. Тина Херрманн (Германия) – 0,79

…11. Жаклин Леллинг (Германия) – 1,18

…12. Юлия Канакина (Россия) – 1,21

САНИ: КИТАЙСКАЯ ТРАССА ОКАЗАЛАСЬ С НОРОВОМ

«Классические» саночники (те, что ездят, лежа на спине) сразу отправились не в привычные европейские Альпы, а прямиком в Яньцин, где в феврале будут разыгрываться олимпийские медали. Новый китайский трек впервые принимал соревнования такого уровня, и совладать с ним удалось далеко не всем. В частности, на выходе из предпоследнего виража большинство спортсменов не избежали столкновений с бортом ледяного желоба.

Этот сложнейший участок находится в конце трассы, где скорости огромные, далеко за сто километров в час. Соответственно, возрастает риск падений и травм – и именно в эту «ловушку» угодила на первом этапе эстафеты россиянка Татьяна Иванова. Наша экс-чемпионка мира перевернулась, не смогла доехать до финиша и, прихрамывая, покинула желоб с помощью обслуживающего персонала.

Пару минут спустя история повторилась с фаворитами из сборной Германии. Немцы шли блестяще, опережая всех с огромным отрывом больше секунды, но в конце последнего этапа их суперзвездная двойка Тони Эггерт/Саша Бенекен тоже перевернулась в «проклятом месте». В отличие от Ивановой, они сумели докатить до финиша, лежа на боку, но время все равно было потеряно – только седьмое место.

В личных видах все россияне благополучно финишировали, однако их результаты не впечатлили. Иванова заняла шестое место, Семен Павличенко и действующий чемпион планеты Роман Репилов – седьмое и восьмое соответственно, а лучшая из наших двоек замкнула первую десятку.

КОНЬКИ: КУЛИЖНИКОВ НЕ В ФОРМЕ, ГОЛИКОВА ПОЗАДИ «МОЛОТИЛКИ» ИЗ США

Судя по ЧМ-2021, где наши конькобежцы взяли 11 медалей, этот вид спорта обещал стать одним из самых успешных на предстоящей Олимпиаде для России. Однако начало нового сезона у сборной явно не задалось. После двух кубковых этапов в ее активе лишь шесть наград, среди которых нет ни одного золота.

У многих в команде есть проблемы со здоровьем. Специалистка по стайерским дистанциям Наталья Воронина только набирает форму после операции (ей удаляли камни из почек), а у суперспринтера Павла Кулижникова этой формы не видно совсем. Неделю назад в Польше они с Русланом Мурашовым так пробежали 500 метров в одной паре, что заняли два последних места и отправились в слабейшую группу «Б». Оттуда недавно переболевший коронавирусом Мурашов выбрался только что, на втором этапе в Норвегии, а Кулижников еще не успел. Даст бог, получится к этапу №3, который пройдет в первых числах декабря на быстрейшем катке планеты в Солт-Лейк-Сити – там, где Павел в свое время не раз бил мировые рекорды.

Тем не менее, почти все медали КМ-2021/22 россияне взяли именно на «пятисотке». Спасибо молодому Артему Арефьеву, который в субботу-воскресенье в Ставангере добыл серебро с бронзой и в зачете Кубка мира идет третьим, вплотную к лидерам из Канады и Японии.

У действующей чемпионки мира на той же дистанции Ангелины Голиковой со здоровьем все, слава богу, в порядке, но тут другая беда. Помимо вернувшейся в Кубок мира знаменитой японки Нао Кодайры вдруг «выстрелила» темнокожая Эрин Джексон из США. Эта 29-летняя американка лишь четыре года назад перешла в ледовые коньки из роликовых, до нынешнего сезона не поднималась в КМ выше 14-го места, а на прошлой неделе в Томашове дважды разгромила и Голикову, и Кодайру с рекордами катка!

Техника бега у Джексон чисто роликовая, но она с такой бешенной скоростью молотит руками и ногами на прямых, что обгоняет кого угодно. Лишь вчера, с четвертой попытки Кодайре удалось хоть разок отнять у американки золото. Голикова бежала с Джексон в одной паре и поначалу тоже шла впереди, но на финишной прямой все-таки уступила четыре сотые и осталась с бронзой.

Коньки

Кубок мира

2-й этап. Ставангер (Норвегия)

500 м. Мужчины

1-й день

1. Лоран Дюбрей (Канада) – 34,573

2. Артем Арефьев (Россия) – 0,035

3. Марек Канья (Польша) – 0,080

2-й день

1. Тацуя Синама (Япония) – 34,578

2. Лоран Дюбрей (Канада) – 0,032

3. Артем Арефьев (Россия) – 0,093

…5. Виктор Муштаков (Россия) – 0,123

…12. Руслан Мурашов (Россия) – 0,347

500 м. Женщины

1-й день

1. Эрин Джексон (США) – 37,602

2. Нао Кодайра (Япония) – 0,106

3. Кайя Зьомек (Польша) – 0,144

4. Ангелина Голикова (Россия) – 0,236

5. Ольга Фаткулина (Россия) – 0,239

6. Дарья Качанова (Россия) – 0,305

2-й день

1. Нао Кодайра (Япония) – 37,523

2. Эрин Джексон (США) – 0,148

3. Ангелина Голикова (Россия) – 0,189

…5. Ольга Фаткулина (Россия) – 0,446

…7. Дарья Качанова (Россия) – 0,508

КЕРЛИНГ: 2-2 НА СТАРТЕ ЧЕМПИОНАТА ЕВРОПЫ

В Норвегии начался ЧЕ-2021, который станет для женской сборной России крупнейшим турниром перед Олимпиадой – чемпионат мира пройдет уже после пекинских Игр, в марте. Наши девушки входят в элиту мирового керлинга и считаются одними из главных претенденток на европейские медали (в середине десятых годов россиянки трижды выигрывали континентальное золото), но сейчас им не повезло с календарем: матчи с сильнейшими зарубежными командами – Шотландией, Швецией и Швейцарией – пришлись на четыре первых тура.

Стартовую игру против шотландок сборная России провалила. Зато вечером того же дня команда скипа Алины Ковалевой обыграла действующих олимпийских чемпионок из Швеции. Да и Швейцарии, с которой наши весной встречались в финале ЧМ, сегодня утром удалось навязать борьбу – по ходу матча россиянки вели со счетом 4:2. В итоге все-таки проиграли, но 2-2 при таком расписании – вполне нормальный результат. Есть все шансы попасть в плей-офф, куда по итогам кругового турнира выходят четыре лучших команды.

Керлинг

Чемпионат Европы

Лиллехаммер (Норвегия). Женщины

Шотландия – Россия – 7:4, Швеция – Россия – 5:6, Дания – Россия – 3:7, Россия – Швейцария – 6:10.

Положение после 4-х туров: Шотландия – 4 победы-0 поражений, Швейцария, Германия – 3-1, Россия, Швеция, Чехия, Италия, Турция – 2-2, Дания, Эстония – 0-4.