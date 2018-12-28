Не наши Игры – зато наша осень. Итоги года в конькобежном спорте

Конькобежный спорт 28 декабря 2018 11:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Тигай Лев

На февральской Олимпиаде сборная России отсутствовала почти целиком. Но в ноябре, со стартом нового сезона стала стремительно наверстывать упущенное.

СОБЫТИЕ ГОДА

Олимпийские игры есть Олимпийские игры – с нашим участием они проходят или фактически без оного. Напомним, что МОК выдал персональные приглашения в Пхенчхан лишь трем россиянам – Сергею Трофимову, Ангелине Голиковой и Наталье Ворониной, оставив за бортом всю остальную сборную. И вместо солидного урожая медалей (ожидалось до трех золотых) мы были очень даже рады одинокой бронзе Ворониной на пяти километрах.

Ну, а самая обильная жатва на олимпийском льду вновь выпала Голландии, захапавшей 16 наград, включая половину чемпионских титулов – 7 из 14. Подтвердила свой класс и женская сборная Японии, взявшая три золота и обновившая два мировых рекорда для равнинных катков – на спринтерской «пятисотке» (это сделала Нао Кодайра) и в командной гонке преследования. Третий же мировой Пхенчхана-2018 установило трио норвежских «преследователей» Педерсен-Бокко-Нильсен, причем в полуфинале, где они неожиданно разгромили голландцев, ведомых самим Свеном Крамером. После чего скандинавы в решающем забеге разобрались и с хозяевами Игр корейцами.

ГЕРОЙ

В Пхенчхане было два двукратных чемпиона: Патрик Нюйс и Нана Такаги. Однако их победы – не без изъянов. Японка отличилась в командной гонке и новой личной дисциплине масс-старт, а голландцу здорово подсобил уже помянутый недобрым словом МОК, отцепив звездных российских фаворитов на дистанциях, ставших в итоге нюйсовскими: Дениса Юскова (1500 м) и Павла Кулижникова (1000 м).

Полноценной олимпийской героиней №1 могла стать Кодайра – если бы после триумфа на 500 м не проиграла «тысячу» Йорин Тер Морс. Поэтому «Советский спорт» отдает это звание Ирен Вюст. Знаменитая голландка хоть и уступила на трех километрах обидные восемь сотых малоизвестной соотечественнице Карлейн Ахтеректе, все равно вернулась из Кореи с одной золотой (1500 м) и двумя серебряными медалями и вышла на первое место среди конькобежцев всех времен по числу олимпийских наград. Их у нее теперь 11. А у Крамера – только 9.

Правда, единоличное лидерство по золоту сохраняет наша 6-кратная чемпионка 60-х годов Лидия Скобликова. За что можно сказать отдельное спасибо выскочке Ахтеректе. Хотя я не сильно удивлюсь, если упрямица Вюст дотянет и до Пекина-2022. Там ей будет «всего-то» 35.

ОТКРЫТИЕ

Здесь не так-то просто выбрать между Хавардом Лоренценом и Патриком Рустом. Норвежец титулованнее: золото и серебро Пхенчхана на спринтерских дистанциях плюс первенство в общем зачете Кубка мира. Но называть 26-летнего Лоренцена «открытием» – все-таки не вполне комильфо. Да, перед началом сезона-2017/18 такого взлета от него не шибко ожидали, однако уже к началу уходящего года ситуация изменилась. Плюс в Пхенчхане опять же не было Кулижникова, которому Лоренцен с тех пор успел напроигрываться в КМ-2018/19.

Так что первый приз в этой номинации отправляется все туда же – в Голландию, будь она в мильенный раз конькобежно-неладна.

Русту только 23. В Пхенчхане он ограничился бронзой в преследовании и серебром на «полуторке», но затем выиграл ЧМ в классическом многоборье, а на национальном первенстве перед новым сезоном (не просто национальном, а голландском!) вообще рвал и метал. И на прошедших четырех этапах Кубка мира ни разу не опускался ниже третьего места на личных дистанциях длиннее километра.

Не впечатляет? Тогда сформулирую иначе, чтобы было понятнее: Руст всерьез замахнулся на трон лидера голландских и мировых коньков, где давно царит Его величество Крамер.

НАШИ – И ЧТО ДАЛЬШЕ

Изголодавшись по победам в «олимпийском отстойнике» МОК, Россия в начале нового сезона мстительно гребет медали мешками почище Голландии. Например, в начале декабря на этапе КМ в Польше наши за три дня взяли 15 (4+5+6) наград! Причем «косим» теперь широко, по всем дистанциям – включая те, где у нас давно ничего не было.

14 декабря, в самом сердце Голландии на легендарном «Тиалфе» Данила Семериков (слыхали?) с рекордом катка выиграл пять километров и у Крамера, и у Руста! А как вам победа в мужской гонке преследования, где россияне чуть-чуть (меньше секунды на последнем этапе) не дотянулись до малого хрустального глобуса? Или женский спринт, где к именитым Голиковой и Ольге Фаткулиной добавилась 21-летняя Дарья Качанова? Очень любопытно посмотреть, как они втроем на январском чемпионате Европы в Италии будут атаковать единственную реальную (но сильную) конкуренту – австрийку Ванессу Херцог.

Ну и лидеры наши тоже – марку держат. Юсков из трех «полуторок» выиграл две, в том числе – у Нюйса. А Кулижников, взявшись, наконец, за ум (эх, не сглазить бы) после двух лет метаний с пьедесталов в небытие и обратно, вообще одержал шесть побед! По-хозяйски, как раньше. С таким «ходом» проиграть Лоренцену спринтерские ЧЕ и ЧМ (конец февраля, опять «Тиалф») он не может. Разве что себе самому.

А на чемпионате планеты на отдельных дистанциях (межолимпийский аналог Олимпиады, 7-10 февраля в Германии) они все вместе пойдут. С Юсковым, воспрявшими стайерами и не менее сильной-ровной женской командой. Против всех – и там поглядим.

Хотя венчающий сезон мартовский финал Кубка мира может получиться даже поинтереснее. В Солт-Лейк-Сити, на самом быстром катке Земли. Это – лед мировых рекордов. Не равнинных, как в Пхенчхане, а настоящих.