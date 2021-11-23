ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Студенты ПГУФКСиТ и КубГУ стали победителями Общероссийского дивизиона НСФЛ

В Евпатории завершились соревнования Общероссийского дивизиона Национальной студенческой футбольной лиги среди мужских и женских команд сезона 2021 года. Сильнейшими стали студенты из Казани и студентки из Краснодара.
Студенты ПГУФКСиТ и КубГУ стали победителями Общероссийского дивизиона НСФЛ
23 ноября 2021 21:35

В соревнованиях среди мужских команд приняли участие сборные Дагестанского государственного технического университета (Махачкала), Севастопольского государственного университета (Севастополь), Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма (Казань), Российского государственного университета физической культуры, спорта и туризма (Москва), Московского государственного технического университета им. Н. Э. Баумана (Москва), Сибирского государственного университета физической культуры и спорта (Омск), Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна (Санкт-Петербург) и Удмуртского государственного университета (Ижевск).

В финал вышли сборные ПГУФКСиТ и СибГУФК: команды не потерпели ни одного поражения на групповом этапе. Судьбу золотых медалей решил единственный гол, забитый дальним ударом усилиями полузащитника казанской команды Александра Рожкова. В матче за бронзу футболисты СПбГУПТД одержали волевую победу над командой РГУФКСМиТ со счетом 3:2.

В соревнованиях по футболу в формате 7х7 среди женских команд приняли участие сборные Сибирского федерального университета (Красноярск), Кубанского государственного университета (Краснодар), Московского педагогического государственного университета, Санкт-Петербургского государственного университета, Воронежского государственного института физической культуры, Вятского государственного университета (Киров), Южного федерального университета (Ростов-на-Дону) и Уральского государственного лесотехнического университета (Екатеринбург).

Два главных фаворита турнира – действующий чемпион страны КубГУ и многократный победитель всероссийских соревнований СФУ уверенно преодолели групповой этап, одержав 3 победы в 3 матчах. В полуфинале сопротивление достигло пика: студентки из Красноярска обыграли МПГУ со счетом 3:1, а КубГУ переиграл ВГИФК лишь в серии послематчевых пенальти.

В матче за бронзу футболисты МПГУ одержали волевую победу над ВГИФК со счетом 2:1. Решающий гол за минуту до конца основного времени забила Алина Вахрушева. А вот для определения чемпиона 60 минут не хватило: футболистки КубГУ и СФУ сыграли вничью 1:1. Судьбу золотых медалей решила серия пенальти, в которой вновь солировала вратарь кубанской команды Кристина Алешина. 3:1 – сборная КубГУ во второй раз подряд стала победителем Общероссийского дивизиона среди женских команд и завоевала право представлять Россию на европейских соревнованиях в 2022 году.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Почему летит подвеска автомобиля и как продлить ей жизнь - только действенные советыОт "Зенита" до "Урала". Итоги первого круга чемпионата России по футболуПрезидентом РПЛ стал Ашот ХачатурянцВедущая Тригубчак искупалась голышомОсторожно, горячо! Новая фотосессия супруги вратаря «Ростова»Это пошлость? Самые откровенные костюмы фигуристок
В фигурном катании буча: мол, судьи тащат дочь Тутберидзе на Олимпиаду. Так это правда или теория заговора?
Турнир серии «Челленджер», прошедший в Варшаве в минувший уик-энд, привлек к себе особое внимание. Из-за победы в танцах на льду вчерашних юниоров Дианы Дэвис и Глеба Смолкина, получивших оценки на уровне мировой элиты. Давайте разбираться.
Назначение Зубова — это нормально. Но с тренерской чехардой в нашем хоккее пора заканчивать
В российском хоккее с последних пор ни один месяц не обходится без сенсационных кадровых перестановок. Не успели пережить Кубок Карьяла, который начинал в роли главного Олег Браташ, а заканчивал Сергей Зубов, как эту рокировочку сделали официальной. Зубов теперь новый главный тренер молодежки.
Недельный «Джекпот» достиг 5 млн, Entain инвестирует в Эстонию, звезды «Челси» снялись в рекламе Parimatch
Обзор новостей букмекерского рынка.
Зидан — в Париж, Почеттино — в Манчестер? Почему суперкомбинация от «МЮ» и «ПСЖ» выгодна всем
Зинедин Зидан может сменить на посту главного тренера «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино, а тот уже видит себя в «Манчестер Юнайтед». И это не фантастика, а реальность.
Трое россиян против 14 датчан! Расклады на BLAST Premier Fall Final 2021 по CS:GO
24 — 28 ноября в датской столице пройдет LAN-турнир с участием 8 элитных киберспортивных команд по CS:GO. Призовой фонд составит 425 тысяч долларов.
Икарди, Стерлинг и даже Азар! Букмекеры оценили вероятность зимних суперпокупок «Ньюкасла»
«Ньюкасл» пока стоит на вылет из АПЛ, однако преисполнен грандиозных планов. Эксперты Sky Bet выставили коэффициенты на переходы в управляемый арабскими шейхами клуб-нувориш в ближайшее трансферное окно многих футбольных суперзвезд.
Теперь в российском футболе балом правят колумбийцы! Видеосаммари первого круга РПЛ
Приводим главные итоги 15 туров Российской Премьер-Лиги.
Год Gambit в CS:GO продолжается! Есть девятый триумф — теперь в Будапеште, а в декабре — еще два старта
2021 год складывается фантастически успешно для российской киберспортивной команды Gambit Esports.
«Спартак» отправил сам себя в нокаут: московская акция устрашения финнов провалилась с треском
Домашний матч регулярного чемпионата КХЛ с «Йокеритом» спартаковцы начали с побоища «два на два», но сделали себе хуже, пропустив три шайбы в первом периоде и разгромно проиграв матч (1:6).
Карпину дали семь суток, Хачатурянцу — пять лет. В Москве прошло собрание клубов РПЛ
На повестке дня были выборы нового главы Российской Премьер-Лиги и перенос 22-го тура чемпионата в интересах сборной.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика