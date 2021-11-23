Студенты ПГУФКСиТ и КубГУ стали победителями Общероссийского дивизиона НСФЛ

В соревнованиях среди мужских команд приняли участие сборные Дагестанского государственного технического университета (Махачкала), Севастопольского государственного университета (Севастополь), Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма (Казань), Российского государственного университета физической культуры, спорта и туризма (Москва), Московского государственного технического университета им. Н. Э. Баумана (Москва), Сибирского государственного университета физической культуры и спорта (Омск), Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна (Санкт-Петербург) и Удмуртского государственного университета (Ижевск).

В финал вышли сборные ПГУФКСиТ и СибГУФК: команды не потерпели ни одного поражения на групповом этапе. Судьбу золотых медалей решил единственный гол, забитый дальним ударом усилиями полузащитника казанской команды Александра Рожкова. В матче за бронзу футболисты СПбГУПТД одержали волевую победу над командой РГУФКСМиТ со счетом 3:2.

В соревнованиях по футболу в формате 7х7 среди женских команд приняли участие сборные Сибирского федерального университета (Красноярск), Кубанского государственного университета (Краснодар), Московского педагогического государственного университета, Санкт-Петербургского государственного университета, Воронежского государственного института физической культуры, Вятского государственного университета (Киров), Южного федерального университета (Ростов-на-Дону) и Уральского государственного лесотехнического университета (Екатеринбург).

Два главных фаворита турнира – действующий чемпион страны КубГУ и многократный победитель всероссийских соревнований СФУ уверенно преодолели групповой этап, одержав 3 победы в 3 матчах. В полуфинале сопротивление достигло пика: студентки из Красноярска обыграли МПГУ со счетом 3:1, а КубГУ переиграл ВГИФК лишь в серии послематчевых пенальти.

В матче за бронзу футболисты МПГУ одержали волевую победу над ВГИФК со счетом 2:1. Решающий гол за минуту до конца основного времени забила Алина Вахрушева. А вот для определения чемпиона 60 минут не хватило: футболистки КубГУ и СФУ сыграли вничью 1:1. Судьбу золотых медалей решила серия пенальти, в которой вновь солировала вратарь кубанской команды Кристина Алешина. 3:1 – сборная КубГУ во второй раз подряд стала победителем Общероссийского дивизиона среди женских команд и завоевала право представлять Россию на европейских соревнованиях в 2022 году.