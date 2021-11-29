Студенты РГУФКСМиТ выиграли группу «Б» НСФЛ

Судьба золотых медалей решилась в последнем туре в очном противостоянии двух лидеров сезона РГУФКСМиТ и КГУФКСТ из Краснодара. Кубанцы перед решающим матчем опережали соперника на три очка, их устраивала ничья.

Но москвичи забили с углового решающий гол за 5 минут до конца основного времени – 3:2 в пользу РГУФКСМиТ. Обе команды набрали рекордные для второй по силе группы НСФЛ 40 очков, а москвичи опередили соперника по результатам личной встречи.

За бронзу группы «Б» до последнего игрового дня боролись сразу три команды. Еще одну краснодарскую команду КубГАУ также устраивала ничья в матче против МГАФК из Малаховки, однако исход встречи решил единственный гол подмосковных студентов в концовке первого тайма. Третье место в итоге заняли футболисты МГПУ, обошедшие и МГАФК, и КубГАУ по результатам очных матчей при равенстве очков. Малаховцы заняли 4 место и завоевали право сыграть вместе с МГПУ и КГУФКСТ «переходных матчах», а кубанцы второй сезон подряд заняли 5 место.

Впервые в истории в соревнованиях приняли участие студенты из Абхазии, которые заняли 8 место. Рядом, на 9 позиции, еще одни дебютанты Высшего дивизиона – футболисты АГУ из Астрахани. Стабильность продемонстрировала одна из самых молодых команд лиги СПбГУ: петербуржцы заняли 7 место, показав лучший результат в истории выступления во второй по силе группе НСФЛ.

Сборная РГУФКСМиТ завоевала прямую путевку в элитную группу «А». Финальный турнир среди сильнейших команд страны пройдет с 30 ноября по 5 декабря.

Индивидуальные награды группы «Б»:

Лучший вратарь – Николай Черкай (РГУФКСМиТ)

Лучший защитник – Андрей Спирин (РГУФКСМиТ)

Лучший полузащитник – Илья Изместьев (КГУФКСТ)

Лучший нападающий – Денис-Давид Вашакидзе (МГПУ)

Лучший бомбардир - Сергей Цканьян, 19 голов (КГУФКСТ)

Лучший игрок – Илья Предеус (РГУФКСМиТ)