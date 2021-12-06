«Спорт – норма жизни» делает спортивную инфраструктуру лучше

Проект охватывает спортивную инфраструктуру, как крупных городов, так и небольших населенных пунктов. Строительство и модернизация спортобъектов – это одно из важнейших направлений проекта «Спорт – норма жизни», глобальная цель которого выражена в цифрах: к 2030 году увеличить количество систематически занимающихся физической культурой и спортом жителей России до 70%.

Каждую неделю из регионов приходят весточки о введении в эксплуатацию новых спортивных площадок, физкультурно-оздоровительных комплексов, крытых катков, манежей, бассейнов или дворцов спорта. Особо подчеркивается, что эти объекты строятся не только для спортсменов, но и обычных граждан нашей страны.

По словам Заместителя Председателя Правительства РФ Дмитрия Чернышенко, всего до конца 2021 года будут введены в эксплуатацию около 70 спортивных объектов. В следующем году в планах к вводу более 110 физкультурно-оздоровительных комплексов.

Пресс-служба «Спорт – норма жизни»

Важность обновления инфраструктуры спорта была еще раз подчеркнута на IX Международном спортивном форуме «Россия – спортивная держава» в сентябре 2021 года в Казани. Тогда на центральной площадке форума – стенде проекта «Спорт – норма жизни» в присутствии Вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, Министра спорта РФ Олега Матыцина, помощника Президента РФ Игоря Левитина, президента Республики Татарстан Рустама Минниханова в режиме телемоста состоялось торжественное открытие 16 спортивных объектов в 13 регионах страны, построенных по проекту «Спорт – норма жизни».

Во время телемоста на связь в Казанью вышли представители регионов, в которых открылись объекты спортивной инфраструктуры – это Саратовская область, Ярославская область, Воронежская область, Калужская область, Республика Северная Осетия-Алания, Карачаево-Черкесская Республика, Тверская область, Удмуртская Республика, Мурманская область, Республика Татарстан, Красноярский край, Калининградская область и Чеченская Республика.

Пресс-служба «Спорт – норма жизни»

«Значение этих объектов для жителей посёлков и городов регионов сложно переоценить. К примеру, Дворец спорта в городе Калуге – единственный объект подобного уровня в регионе. Он позволит обеспечить непрерывный тренировочный процесс по ледовым и водным видам спорта, проводить на территории области соревнования международного уровня, а также привлечь граждан всех возрастов к занятиям физической культурой и спортом. В Республике Удмуртия немало перспективных пловцов – спортсменов. И современный 50-метровый бассейн даст возможность проводить полноценные тренировки и, уверен, вырастить новое поколение чемпионов», – отметил Дмитрий Чернышенко.

Новые спортсооружения повсеместно становятся местом притяжения жителей, а их открытия – настоящим праздником!

Пресс-служба «Спорт – норма жизни»

Так произошло в Кукморе (Республика Татарстан), где появился современный универсальный спортивный зал «Барс-Арена». Громадное сооружение площадью 4038,78 квадратных метров, в котором созданы условия для занятия волейболом, баскетболом, мини-футболом, борьбой, боксом станет хорошим подспорьем для всех живущих в микрорайоне Нур Баяна и соседних районах! В зале можно не только забить гол в ворота, или метко попасть мячом в баскетбольное кольцо, но и хорошо подкачаться на тренажерах! Или стать зрителем ярких спортивных соревнований - зал позволяет вместить 239 человек.

Этой осенью успешно завершился еще один громкий проект - строительство спорткомплекса с бассейном олимпийского стиля в Калининграде. Областной центр получил в свое распоряжение сооружение, одинаково подходящее для привлечение жителей к систематическим занятиям спортом и улучшения качества подготовки калининградских спортсменов. Здесь есть большой плавательный бассейн (25 на 50 метров), подходящий в том числе для занятий синхронным плаванием и трибунами на 500 мест, малая чаша бассейна для детей (12 на 6 метров), зал для сухого плавания, оборудованный специальными тренажерами для отработки техники плавания, стрелковый зал, тренажерный зал, зал для фехтования – настоящее раздолье для живущих спортом!

А в это же время в Кировске (Мурманская область) сдан в эксплуатацию один из лучших горнолыжных комплексов в нашей стране, который возрождает местную школу олимпийского резерва по горнолыжному спорту и фристайлу, славную своими традициями и спортивными достижениями воспитанников.

Пресс-служба «Спорт – норма жизни»

Комплекс включает в себя системы искусственного оснежения и освещения горнолыжной трассы, подъемник на 765 метров. В корпусе также расположились залы по художественной гимнастики, хореографии, самбо, а также тренажерный зал. Предусмотрен оздоровительно-восстановительный центр и центр военно-патриотической подготовки со стрелковым тиром. Можно только порадоваться за воспитанников школы, которые теперь смогут проявлять свои лучшие качества в тренировочном процессе и соревнованиях!

Это только малая часть из уже действующих и приносящих ежедневную пользу объектов!

Работа кипит на всех направлениях. У Министерства спорта России – шикарные планы на новые спортивные объекты.

В 2021-2023 годах планируется открыть 134 физкультурно-оздоровительных комплекса, 6 региональных центров по хоккею, 26 крытых ледовых катков, 25 крытых футбольных манежей. К 2024 году должны функционировать более 4 000 центров тестирования ГТО. К 2024 году ФОКи должны появиться во всех регионах страны.

«Очень важно, что мы открываем объекты, которые построены в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». Желаю всем удачи, здоровья и чтобы спорт действительно стал нормой жизни. Абсолютно уверен, что этот проект очень востребован, мы видим улыбки детей, уверен, что он с успехом даст нам реализовать задачи, поставленные Президентом Российской Федерации», – отметил на форуме «Россия – спортивная держава» Министр спорта РФ Олег Матыцин.