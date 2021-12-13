С 8 по 12 декабря в Белгороде прошел Фестиваль чемпионов ГТО «Игры ГТО». Мероприятие стало ярким завершением череды физкультурно-спортивных мероприятий посвященных 90-летию Всесоюзного комплекса «Готов к труду и обороне СССР». Организатором мероприятия выступило Министерство спорта Российской Федерации.

«ПУСТЬ ПОБЕДИТ СИЛЬНЕЙШИЙ»

Важно отметит, что фестиваль чемпионов ГТО «Игры ГТО» проводится в рамках реализации нацпроекта «Спорт – норма жизни», входящего в структуру нацпроекта «Демография».

Одна из целей реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» — вовлечение в подготовку и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

9 декабря в Белгороде прошла церемония открытия фестиваля. Началась она с гимна России в исполнении академического хора Белгородской государственной филармонии и исторического танцевального номера «Этапы развития ГТО».

Затем был парад участников. Представители 39 субъектов страны пронесли флаги своих регионов. Парад на правах хозяев завершила команда Белгородской области. Стоит отметить, что на сегодняшний день в Белгородской области самый большой процент населения выполнил нормативы ГТО на знаки отличия в России.

В церемонии открытия приняли участие: легенда российского волейбола, олимпийский чемпион Сергей Тетюхин, его партнер по той золотой команде, победившей на Олимпийских играх в 2012 году в Лондоне и Посол ГТО Тарас Хтей, чемпион мира по боксу и Посол ГТО Виталий Дунайцев, начальник Управления физической культуры и спорта Белгородской области Наталья Жигалова.

Пресс-служба «Спорт Норма Жизни»

«Идея ГТО - это мотивация всех наших россиян заниматься спортом. И смотря на вас, думаю, что никто не останется равнодушным. От всей души - крепкого здоровья и удачи!» - обратился к участникам Сергей Тетюхин.

«Несмотря на то, что пандемия внесла определенные коррективы и наши трибуны пусты, ваша энергетика заряжает просто невозможно! Вы все классные и замечательные! Я желаю всем удачи. Пусть победит сильнейший», - поприветствовала участников соревнований Наталья Жигалова.

В ходе церемонии состоялась презентация новой песни Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» - «Это – ГТО». Новая композиция сопровождалась видеоклипом, визуализирующим советские спортивные плакаты.

«КНИГУ РЕКОРДОВ ГТО»

В этом году физкультурники участвовали в совершенно новом физкультурно-спортивном мероприятии «Иду на рекорд!». 49 сильнейших атлетов из 24 регионов страны продемонстрировали свою суперсилу, супергибкость и суперскорость. Заместитель генерального директора – Руководитель департамента внедрения комплекса ГТО АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» Александр Карпов рассказал о месте проведения соревнований, а также объяснил, в чем отличие нынешних соревнований от прошлогодних.

Пресс-служба «Спорт Норма Жизни»

- Основные соревнования проходили на новой «Белгород-Арене», которая недавно стала победителем Национальной спортивной премии – 2021 в номинации «Лучший спортивный объект России», - уточняет Александр Карпов. – Арена многофункциональная, здесь очень комфортно. Это отмечали все участники на наших ежевечерних совещаниях.

- Что новое появилось в программе в сравнении с предыдущими Играми?

- В прошлом году у нас было несколько поставленных рекордов. Поэтому появилась идея создать книгу рекордов комплекса ГТО в отдельно взятых видах испытаний. В этом году мы изначально заявили отдельную номинацию. Теперь любой желающий, посмотрев на действующий рекорд, мог оценить свои силы, и заявиться в качестве кандидата на выполнение нормативов на рекорд.

Пресс-служба «Спорт Норма Жизни»

В результате было много желающих, судейская коллегия по присланным видео отобрала участников. Многие показали очень серьезные результаты. Например, Даниил Соболев из Брянской области пробежал 30 метров менее, чем за 4 секунды, а Константин Баев, представляющий Ямало-Ненецкий автономный округ, 143 раза рванул гирю. Все эти достижения будут внесены в «Книгу рекордов ГТО».

Александр Карпов также рассказал, что все победители получили ценные призы, в том числе, мобильную площадку комплекса ГТО.

«АТМОСФЕРА ЗДЕСЬ КРУТАЯ»

Каждый норматив выполняли по очереди значкисты трёх ступеней – VI, VII и VIII.

Одной из первых на старт вышла регулярная участница фестивалей ГТО Мария Серенкова. Уроженка Самарской области пробежала 30-метровую дистанцию за 4,4 секунды.

«Волнение, как всегда, очень сильно преобладает. Атмосфера, конечно, крутая и она еще больше накладывает ответственность, ведь за тебя все болеют. Думаю, что могла лучше пробежать. Но в целом все очень нравится», – сказала Мария Серенкова.

Значкисты усиленно готовились к соревнованиям, ведь, чтобы попасть в «Книгу рекордов ГТО», атлеты должны превзойти рекордсменов 2020 года. Победители же в других номинациях автоматически будут занесены в Книгу и станут первыми рекордсменами в этих видах упражнений.

Пресс-служба «Спорт Норма Жизни»

«Здесь получилось 4,20, хотя обычно я выбегаю из четырёх секунд. Думаю, что в основном на результат повлияло отсутствие шиповок. Но я не расстраиваюсь, ведь это спорт и буду работать над результатом дальше», – рассказал Нурлан Исибаев из Челябинской области.

Отличный результат показал Евгений Латыпов из Ямало-Ненецкого автономного округа в соревнованиях по подтягиванию из виса. С юных лет золотой значкист занимался многоборьем ГТО и даже сейчас в свои 46 лет ежедневно тренируется. Помимо этого, Евгений Акрамович обучает всех желающих гиревому спорту и полиатлону.

«Шел к этой цели целый год. Готовился специально. Хорошо, что все четыре минуты смог продержаться. Можно было бы и последний 47-й раз сделать, но оставлю на следующий год», – говорит рекордсмен.

ИТОГИ

ЛУЧШИЕ ФИЗКУЛЬТУРНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ «ИДУ НА РЕКОРД!»

Женщины. Скорость. Бег на 30 м

VI ступень – Инна Пузик, 24 года (Самарская область) 4.29 сек.

VII ступень – Мария Серенкова, 33 года (Самарская область) 4.44 сек.

VIII ступень – Оксана Петрушина, 40 лет (Брянская область) 4.32 сек.

Женщины. Гибкость. Наклон вперед

VI ступень – Милена Кутногорская, 20 лет (Липецкая область) 41 см.

VII ступень – Екатерина Подоплелова, 38 лет (Хабаровский край) 35 см.

VIII ступень – Ангелина Виткина, 42 года (Псковская область) 36 см.

Женщины. Сила. Сгибание и разгибание рук

VI ступень – Мария Жиляева, 28 лет (Калужская область) 132 раза

VII ступень – Вера Водолеева, 38 лет (Республика Алтай) 87 раз

VIII ступень – Наталья Дорофеева, 42 года (Республика Татарстан) 83 раза

Мужчины. Скорость. Бег на 30 м

VI ступень – Даниил Соболев, 18 лет (Брянская область) 3.85 сек.

VII ступень – Сергей Чупов, 32года (Калужская область) 4.09 сек.

VIII ступень – Павел Бичигов, 41 год (Челябинская область) 3.99 сек.

Мужчины. Сила. Рывок гири 16 кг

VI ступень – Константин Баев, 28 лет (Ямало-Ненецкий автономный округ) 143 раза

VII ступень – Александр Коротин, 39 лет (Липецкая область) 142 раза

VIII ступень – Павел Баранов, 42 года (Липецкая область) 139 раз

Мужчины. Подтягивание из виса

VII ступень – Александр Захаров, 37 лет (Тюменская область) 42 раза

VIII ступень – Евгений Латыпов, 46 лет (Ямало-Ненецкий автономный округ) 46 раз