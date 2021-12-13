В Сочи появится футбольный университет

Куда бы вы предпочли отдать своего ребенка заниматься футболом - в академию «Спартака», в академию «Барселоны» или в академию «Торино»? Подождите, не отвечайте на вопрос сразу – сначала прочитайте интервью с директором сочинской академии туринского футбольного клуба Еленой Эль-Абуди. Наверняка ваше мнение, если не изменится, то уверенность в нем сильно пошатнется.

– Чем отличается ваша академия от других иностранных футбольных школ и академий в нашей стране?

– Главное отличие «Торино» от других частных иностранных академий в России заключается в том, что мы не являемся франшизой. Наши воспитанники – воспитанники футбольного клуба «Торино», а не какой-то коммерческой школы. Даже если они не попали в основную команду – они воспитанники «Торино». Вся методология, ведение футболиста на протяжении всей его карьеры, поддержка идут централизованно из Италии, из клуба «Торино». Мы не просто взяли бренд и торгуем им, мы работаем под руководством центрального подразделения итальянского «Торино» и за свою работу отчитываемся перед ним.

– Тогда расскажите про структуру детского футбола в «Торино».

– В итальянском «Торино» есть основное направление – главный клуб «Торино». Там тренируются ребята, отобранные со всех академий. Занимаются на бюджетной основе. Есть другая структура – Torino FC Academy – это ряд коммерческих школ, которые являются партнерами в структуре самого клуба «Торино». Одной из таких партнерских школ является сочинская академия.

– В каких еще странах есть школы «Торино»? И есть там игроки, которые попали в основной клуб?

– Когда мы открывались, мы были 65-й академией «Торино» по всему миру. Но за время пандемии, думаю, некоторые из академий закрылись. Сейчас их осталось 62. 56 из них находятся в Италии. Также есть академии в Бразилии, США, Сенегале, Молдове и наша в России. Кроме Италии – в пяти странах. Цель всех этих академий - популяризация бренда и получение игроков профессионального уровня. Поэтому могу ответить, что из всех этих академий ребята реально попадают в основной клуб.

Наиболее талантливые и мотивированные мальчишки и девчонки попадают в основной состав «Торино» по своему возрасту. Так осуществляется селекция, а у ребят по всему миру есть мотивация развиваться и показывать себя. Условно говоря, у российских парней точно такие же шансы пробиться в основу «Торино», как и у ребят любого из 56-ти филиалов академии в Италии. Шансы такие же, как и у бразильцев, американцев, сенегальцев и молдаван.

– Что говорят итальянские тренеры про российских игроков и систему их подготовки?

– Есть интересная тенденция – наши молодые игроки в возрасте 10-12 лет чаще всего получают очень высокую оценку. Они имеют большой потенциал. Несколько раз наши тренеры говорили, что это ребенок – будущий Месси по потенциалу, другой ребенок – очень хорош и может стать профессиональным футболистом. Примеров много. Но сама система подготовки и селекции в России не позволяет из такого отличного материала получать профессиональных спортсменов соответствующего уровня.

Поэтому с более взрослыми ребятами, которые учились не в нашей академии, уже есть проблемы в координации, в технике, в тактике. Тренеры говорят, что старших ребят надо переучивать. Есть проблема и с футболом, в который играют в России. У нас в стране это дальние передачи, постоянная игра на вынос. В российском футболе пытаются прорваться за счет силы, скорости, физических данных. Итальянцы же считают, что играть надо в короткие передачи, комбинации, используя различные тактические схемы. Мы продвигаем именно эту философию – итальянскую.

– Итальянцы высоко оценивают российских ребят. Значит у вас в академии есть игроки, которые реально интересны «Торино». Допустим, они захотят перейти в другую команду, например, «Краснодар» или «Зенит». Как сможете их удержать? И есть какие то договоренности с ними?

– В Италии нет такого подхода, чтобы любыми способами удержать того или иного игрока. Они считают, что любая футбольная академия должна быть фабрикой по производству профессиональных игроков. Если сильные игроки уходят – это только плюс. Значит мы хорошо делаем свою работу. Чтобы команда не потеряла при уходе сильного футболиста, надо поднимать средний уровень команды. Я сначала это не понимала. Но теперь, за очень небольшой промежуток времени я увидела, что наши ребята очень выровнялись. Раньше были слабые ребята, которых мы определяли во второй состав. Сейчас они находятся примерно на одном уровне – не сильные стали играть хуже, а слабые подтянулись. Сейчас, если один хороший игрок уйдет, мы ничего не потеряем в игре.

В контракте у нас прописано, что мы должны всю информацию о наших футболистах передавать в «Торино». Там талантливых игроков будут рассматривать для основной команды. Туда их будут забирать в первую очередь. Во вторую очередь их будут пытаться устроить в другие европейские команды. Третий уровень – профессиональные клубы в России. Мы стараемся сделать так, чтобы наших ребят смотрели. Но я вижу, что у наших селекционеров с европейскими совершенно разные требования. У нас смотрят на мощь, силу, антропометрические данные. Европейцы же больше смотрят на какие-то индивидуальные особенности, обученность, видение поля, работу с мячом.

Советовалась с различными агентами. Они говорят, что, учитывая нынешние регламенты, нет смысла сильно рассчитывать на какие-то юношеские контракты. Это не гарантирует, что ребенок останется в клубе. Важнее иметь хорошие отношения с семьей ребенка. Если все хорошо со стороны клуба, есть помощь, то и с другой стороны все будет хорошо. Что-то не понравится ребенку и семье – его не смогут удержать никакие бумажки. Да и нет такой цели – удержать любыми способами.

Ребенок должен хотеть здесь играть – тогда будет толк, польза, тогда будет развиваться каждый футболист и в целом академия.

– Какие задачи ставит перед филиалом «Торино»? Есть какой-то минимум игроков, которые должна дать основе ваша академия?

– «Торино» не ставит каких-то задач. Наоборот. У них есть планы по развитию нашей академии до определенного уровня – развитие дополнительных направлений. С их стороны есть поддержка в любом вопросе. По истечении трехлетнего контракта, предполагается, что наша академия может стать автономной структурой и начать работать по разным футбольным направлениям, вплоть до создания футбольного университета в России. Сейчас, в ковидное время, работать непросто, но мы продолжаем и надеемся на лучшее.

– Значит, у вас есть план развития в России?

– У нас есть право открыть филиал в любой точке мира – не только в нашей стране. По развитию в России, мы ориентируемся, что в течение года откроем еще один-два филиала, похожих на сочинский. Будем работать в этом направлении.

– Как к нашим игрокам относятся в Италии?

– Я заметила, что в Италии вообще не видят разницу в том, из какой страны происходит футболист. Там было очень доброжелательное отношение к нашим ребятам. Нас это очень подкупило. Пацанов в команде встретили очень хорошо – никаких трудностей ни языковых, ни культурных. Все открыто, дружелюбно. Наоборот, есть интерес к другой культуре. Если наши ребята попадут в итальянскую команду, сложностей возникнуть не должно. Там все говорят на одном языке – языке футбола.

– Чтобы выйти на серьезный уровень, надо участвовать в региональных и федеральных турнирах. Знаю, что коммерческие академии европейских клубов в России этим занимаются крайне редко, если вообще занимаются. Как у вас с этим обстоят дела?

– Мы, наоборот, стараемся участвовать как можно в большем количестве турниров. С ростом команды – я имею в виду в том числе и возраст, – ростом мастерства, мы будем участвовать все в новых и новых турнирах. В этом сезоне мы уже принимали участие в краевом турнире, где очень хорошо показали себя. Со временем будем выходит на федеральный уровень. Пока идет формирование костяка команд по разным годам и взросление. Сейчас основная проблема – финансирование. Мы не государственный проект, а коммерческий. Пока нет серьезных спонсоров, все финансирование в основном ложится на плечи родителей.

По рекомендации головного «Торино» – чем больше игр, тем лучше. Поэтому мы стараемся каждую неделю принимать участие в каких-то турнирах или просто матчах. Нам в Сочи везет – в силу благоприятных климатических условий и наличия инфраструктуры, здесь сейчас проходит большое количество турниров, и мы играем очень разными клубами со всей России. Приезжают очень сильные команды. Мы существуем всего два года, но у нас в копилке уже большой опыт игр с коллективами со всех уголков России. Наигранность высокая – это очень важно.

– Есть ли битва с футбольным клубом «Сочи» за местных ребят?

– С «Сочи» битвы быть не может. Мы находимся в совершенно разных весовых категориях. «Сочи» развивают профессиональный клуб и молодежку. Даже в ближайшей перспективе у них нет планов на создание собственной академии. Об этом говорят уже давно, но я не думаю, что это случится быстро. Они сотрудничают с муниципальными спортивными школами, организуют команды. Но мы не создаем им конкуренции. Мы предпочитаем, чтобы к нам приходили мотивированные ребята, которые хотят работать и знают, для чего это будут делать. «Сочи» делают свое дело, а мы делаем свое дело. Ходим на их матчи, встречаемся с их футболистами. Мы привносим европейский футбол в город, в регион, стараемся повышать уровень. Но противостояния с ФК «Сочи» нет совершенно никакого.

Будет очень интересно понаблюдать за развитием этого проекта. Очень хочется увидеть альтернативу отечественным академиям, в которые принимают высоких и сильных ребят, даже если у них нет футбольного таланта, а малышей отбраковывают на корню. Кажется, при таком подходе в России не смог бы стать футболистом даже ребенок с талантом Лео Месси. Да и на фоне других иностранных академий «Торино» выделяется. Сюда явно идут не за модной формой с известным лого на груди (хотя и форма здесь отличная). Осталось подождать, когда ребята из старшей группы, а это 2005-2006 годы рождения, вырастут настолько, чтобы уже стучаться в двери отечественных профессиональных клубов. А может мы кого-то и в «Торино» увидим, почему бы и нет?