Виктор Гусев: с самого детства на первом месте футбол

Телеведущий и комментатор Виктор Гусев не нуждается в особом представлении. Виктор Михайлович много лет проработал в эфире, а его голос был визитной карточкой трансляций спортивных событий, в том числе самых зрелищных футбольных матчей. Популярная телепрограмма с Виктором Гусевым долгое время приковывала основное внимание российских любителей этого самому популярного вида спорта.

Виктор Михайлович много времени посвятил своей работе, продолжив славные традиции отечественных спортивных ведущих. В своей жизни он много рассказывал о других. Мы хотим восполнить пробел и рассказать о нем самом.

- Виктор Михайлович, вас все знают по футболу, и даже долгое время называли «голосом российского футбола». Это работа. А какой вид спорта доминирует у вас в жизни?

- И в жизни на первом месте футбол. С самого детства. Другие виды спорта тоже уважаю. Был в свое время хоккейным вратарем на любительском уровне, играл за сборною своего института в баскетбол.

- В разном возрасте были разные спортивные увлечения?

- Можно так сказать. В спорте вообще есть одна важная особенность: необходимо соотносить возраст и нагрузку и выбирать свой вид спорта. При этом полностью расслабляться и становиться спокойнее только потому что тебе больше 60 лет – тоже неправильно! Скажем, если ты увлекался бегом, то с возрастом можно перейти на быстрый шаг или просто регулярную прогулку, но не бросать физическую активность. Поэтому я продолжаю играть в футбол. Конечно, прежние ускорения делать уже сложновато. Но выход я вижу! С удовольствием узнал о существовании международной федерации по футболу пешком, где правилами запрещено бегать. Так что свой потенциал я пока не исчерпал.

- Вы производите впечатление энергичного человека. Что еще занимает ваш спортивный досуг помимо футбола?

- В качестве ежедневных активностей у меня ходьба. Ходу каждый день по 6 километров – это примерно час времени. Уже давно выработал позицию: не гнаться за большими цифрами, не ставить рекорды, а просто выделяю время для прогулки каждый день. Некоторые, когда пропустят спортивное занятие, стараются нагнать, сделать в другой день в два раза больше. Считаю, что так делать неправильно. Просто возвращайтесь в свою привычную колею и продолжаться по ней двигаться.

- Есть любимые упражнения?

- Мне очень нравится планка. Это очень полезное упражнение, о котором в молодости я не знал. Считаю, что это гениальное упражнение – столько разных возможных вариаций! Я стараюсь делать несколько подходов за час с суммарным временем в планке 5 минут.

- А в футбол, в какой команде играете?

- Команда журналистов «ЭКС ТАСС». Мы играем с 1979 года, ведется статистика, отмечаются авторы голов и голевых передач, все серьезно. Я в последнее время пропускаю игры и тренировки в «Лужниках» - восстанавливаюсь от небольшой травмы позвоночники. Сейчас для меня больше подходят планка и ходьба. Очень хочу вернуться на футбольное поле. Тем более, что футбол нашей команды все больше напоминает футбол пешком. Если серьезно – мои друзья, которые по-прежнему в строю – моя большая мотивация оставаться в футболе!

- Как себя чувствует человек, который регулярно занимается физкультурой, опишите свое впечатления?

- Самое первое, что приходит на ум: пружинистость, легкость во всем теле. Это очень помогает жить.

- За каким спортом вам интересно наблюдать?

- За студенческим спортом. В моем понимании – это золотая середина. Есть физическая культура, когда ты соревнуешься с самим собой, есть спорт высших достижений, где максимальное напряжение сил, а студенческий спорт где-то посередине, вобрав в себя лучшие элементы этих двух категорий. Здорово, что у нас так много движения и развития в сторону студенческого спорта!

- У вас есть личные спортивные рекорды – предмет личной гордости?

- Я горжусь тем, что непрерывно и каждый день уделяю время физической культуре уже на протяжении длительного времени. Да, был период беспечной молодости, но даже тогда каждую субботу ходил на футбол или хоккей, вот зарядку делал не всегда. С возрастом понимаешь, что это ошибка. Все можно быть по-другому, если бы начал регулярно заниматься спорт еще раньше.

- Чтобы вы еще поменяли в молодости, если была бы возможность?

- Вел бы дневник с раннего возраста. Записывал бы события каждого дня и все изменения в физической форме. Время назад не вернешь, но я очень советую молодежи вести дневник.

- Вы знаете, есть федеральный проект «Спорт – норма жизни», который призван приобщить жителей нашей страны к регулярной физической культуре и спорту. К 2030 году планируется, что 75% населения будут вовлечены в спортивное движение. Что вы об этом думаете?

- Я отношусь к этому резко положительно. Очень важно, чтобы спортивные мероприятия, различные соревнования, фестивали были красиво обставлены. Мы часто говорим, что в конфете важна сама конфета, а фантик на уровне «чтобы был». Но сейчас такое время, спорт конкурирует с развлечениями, компьютером, интернетом, онлайн играми, и красивая подача – очень важна для привлечения людей! Если ты приходишь в спортивную секцию, а там чисто, хорошее покрытие, выдается красивая форма, новенькие мячи, есть, скажем, табло для переключения счета – создается совсем другое восприятие. Возникает аура спорта. Прошло то «босоногое» детство, когда без привлечения и создания условий можно было обходиться. Кстати, хорошее было время, но нужно двигаться дальше!

Проект «Спорт – норма жизни» как раз история про создание условий занятия спортом и про красивую подачу. Должен сказать, что павильон «Спорт – норма жизни» на Восточном экономическом форуме был сделан колоссальным. И очень соответствовал духу спорта. Павильон отлично подходил и для панельных сессий, обсуждений, дискуссий, и для самого спорта. Особенно, если участь такое было разнообразие представленных в павильоне видов спорта на интерактивных площадках. Я впечатлен! Когда ехал во Владивосток, то не думал, что всё будет так прекрасно организовано!