Программа «Прорыв к здоровью»

В наше время появляется все больше приверженцев здорового образа жизни. Люди начинают понимать, что заниматься спортом - не так уж и страшно. Ведь речь не идет о сверхнапряжении сил, рекордах, выигранных секундах. Можно просто совершать прогулки, бегать, ходить в тренажерный зал, плавать в бассейне, тренироваться в домашних условия, использовать базовое оборудование - гантели и эспандеры собственный вес, выполняя планки, отжимания, приседания, выпады и другие упражнения.

Выгоды от перехода на сторону здорового образа жизни осязаемы. В первую очередь - это восстановление и укрепление здоровья, что также повлечет уменьшение расходов на медицину, на таблетки и походы к врачам. Во-вторых, дисциплина. Регулярный спорт организует и делает собранным - ценный навык в повседневной жизни. В-третьих, физические нагрузки позволяю строить красивое тело. Приятный бонус к здоровью, не правда ли? Таких выгод - значительно больше, чем мы перечислили. В любом случает, овчинка стоит выделки.

Поддержку всем, кто занимается спортом или только планирует вести здоровый образ жизни, частью которого является спорт и физическая культура, осуществляет федеральный проект «Спорт - норма жизни». Проект работает во всех регионах страны, начиная с 2019 года, и нацелен на создание привлекательных условий для комфортного занятия физической культурой и спортом.

Пресс-служба Спорт Норма Жизни

В рамках проекта «Спорт - норма жизни» строятся многочисленные спортивные сооружения по всей стране, проводятся различные соревнования, фестивали, открытые тренировки для всех, обучаются тренеры и инструкторы, осуществляется информационная деятельность. Весь комплекс мер должен способствовать присоединению к регулярным занятиям физической культурой и спортом 70% населения России к 2030 году.

Проект также помогает интересным и самобытным программам в регионах с помощью грантовой программы Министерства спорта России. Гранты предоставляются некоммерческим организациям по результатам ежегодного конкурса.

В 2021 году победителями грантового конкурса стали 26 некоммерческих организаций, представившие наиболее полезные проекты и инновации в области физической культуры. В число получателей грантов вошла физкультурно-оздоровительная программа, рассчитанная на самую разнообразную аудиторию с ярким и запоминающимся названием «Прорыв к здоровью».

«Прорыв к здоровью» - это программа в сфере спорта, подходящая для людей в возрасте до 60 лет. Проект позволяет бесплатно заниматься физкультурой и спортом под руководством опытных инструкторов, использует современные методики и уже собрал обширную базу знаний. Интересно, да?

Проект предусматривает возможность посещения бесплатных тренировок, которые анонсируются на ресурсах «Прорыва к здоровью» в сети интернет (программа действует во многих городах 43 регионов России), или использование онлайн-программы для самостоятельных тренировок в офисе, дома или на уличной спортплощадки.

Пресс-служба Спорт Норма Жизни

Опытные тренеры и инструкторы подготовили ряд видеороликов с правильным выполнением упражнений от начинающего до продвинутого уровня. Также в рамках программы организуются прямые эфиры с экспертами в социальных сетях, выкладывается информация о правильном питании и принципах здорового образа жизни.

Программы «Прорыв к здоровью» стремится к созданию сообщества единомышленников, увлеченных спортом, которые смогут общаться друг с другом, делиться достижениями, знаниями и опытом.

Идея создание и сама реализация программы принадлежит Федерации воздушно-силовой атлетики России, совместно с Центром развития современной молодежной культуры и спорта. Цель проекта – увеличение числа регулярно тренирующейся рабочей и студенческой молодежи, а также людей среднего возраста за счет создания условий для занятия спортом, формирования интереса и мотивации к ведению здорового образа жизни.

К проекту присоединяются и профессиональные спортсмены, в числе которых амбассадор проекта «Спорт - норма жизни», участница олимпийских игр в Токио по гребле на байдарках и каноэ Варвара Баранова. Эффектная блондинка из Ульяновска уже добилась определенных успехов в спорте, а сейчас мотивирует других людей становиться лучше!

«Мне очень приятно видеть, что все больше людей в нашей стране живут активной и насыщенной жизнью, что спорт повсеместно становится нормой жизни, - отмечает Варвара Баранова. - Мне хочется помогать людям, мотивировать их регулярно заниматься физической культурой, быть здоровыми и счастливыми! Видеоинструкции программы «Прорыв к здоровью» с моим участием, на которых показано правильное выполнение упражнений - мой вклад в общее большое дело!».

Пресс-служба Спорт Норма Жизни

Открытые физкультурно-оздоровительные тренировки на уличных спортплощадках программы «Прорыв к здоровью» стартовали только полгода назад - в начале лета, но первые осязаемые результаты уже видны. К занятиях в общей сложности присоединились более 43000 человек! Часть аудитории посещали занятия по воркауту и общей физической подготовке, по фитнес-аэробике, йоге и растяжке, доступные в 17 регионах нашей страны, а большая группа жителей России в это время занимались спортом по программе удаленно, за счет размещенных видеоуроков и подробных инструкций.

Добившись положительной динамики в этом году, организаторы не останавливаются на достигнутом и готовы взять новые вершины.

«Занятия с инструкторами в парках продолжатся и в весенне-летний сезон 2022 года. Мы также планируем проводить мастер-классы и любительские соревнования по воздушно-силовой атлетике, чтобы повысить мотивацию россиян к регулярным тренировкам. Мы решили поощрить субъекты РФ, которые смогли привлечь к занятиям максимальное количество людей. Теперь в Калининграде, Ульяновске, Уфе и Тольятти появятся профессиональные мобильные воркаут-площадки, что послужит началу открытию новых секций по воздушно-силовой атлетике. Это позволит людям, которые начали свои тренировки летом, продолжить их и в зимний сезон, когда тренироваться на улице уже некомфортно», - рассказал президент Федерации воздушно-силовой атлетики России Павел Смоляков.