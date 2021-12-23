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51 турнир, миллионы гостей – итоги пяти лет работы игорной зоны «Красная Поляна»

За пять лет игорную зону «Красная Поляна» посетили 2 826 739 гостей, из них более 355 000 иностранцев из 170 стран мира. С момента открытия было разыграно 106 автомобилей, состоялось 189 концертов и проведен 51 покерный турнир.
51 турнир, миллионы гостей – итоги пяти лет работы игорной зоны «Красная Поляна»
23 декабря 2021 23:31

История игорной зоны «Красная Поляна» началась с открытия «Казино Сочи» в январе 2017 года. В здании бывшего медиацентра была проведена глобальная реконструкция и сугубо функциональный объект после больших перемен превратился в одно из архитектурных украшений Сочи. Для этого проектная команда собрала лучшие практики бывших и существующих игорных и развлекательных заведений России, Европы, Азии и США, объединила мировой опыт в уникальный и действительно масштабный концепт – проект был реализован в кратчайшие сроки.

Позднее были открыты другие игорные заведения – зал игровых автоматов «Бонус Slots» (январь 2018 г.) и казино «Бумеранг» (январь 2019 г.). Все три заведения отличаются форматом и ориентированы на разный характер времяпрепровождения. «Казино Сочи» - флагман развлечений для гостей со всего мира. Казино «Бумеранг» - стильное сочетание казино и клуба. «Бонус Slots» - демократичный зал игровых автоматов. В структуру игорной зоны «Красная Поляна» также входят апарт-отель «Бонус» в центре курорта, спортивно-развлекательная площадка RED ARENA, единственный театр в горах Сочи – театр «В игре», премиум-ресторан Brunello, ресторан «Баффет».

За пять лет игорная зона «Красная Поляна» заплатила более 4,5 миллиардов рублей в региональный бюджет по налоговым отчислениям.

В 2021 году исследовательское агентство «Михайлов и Партнеры. Аналитика» провело масштабное исследование, посвященное оценке узнаваемости брендов российских игорных заведений. Безусловным лидером оказалась игорная зона «Красная Поляна». По результатам исследования, респонденты выделили ТОП-3 казино в России: наиболее известными оказались «Казино Сочи» (65%), казино «Бумеранг» (33%) и «Бонус Slots» (31%).

За пять лет работы игорная зона «Красная Поляна» получила в том числе и профессиональное признание на премиях в сфере туризма, MICE, ресторанного бизнеса и культуры: «Казино Сочи» - лучший развлекательный проект класса люкс» (премия THE MOSCOW LIFE & BUSINESS AWARDS – 2018), «Ресторан Brunello – лучший премиум-ресторан Сочи» (премия Time Out), «Театр «В игре» - лучший социальный проект России» в категории «Культура, искусство» (премия «Лучшие социальные проекты России») и многие другие.

«Успех развития компании во многом связан с тем, что мы делаем ставку на комплексные предложения отдыха и досуга. Гостям необходимы новые впечатления и эмоции, но при этом важна удобная логистика и временной ресурс, - рассказывает Павел Перов, генеральный директор игорной зоны «Красная Поляна». - По сути мы выстраиваем бизнес-модель Лас-Вегаса. В игорную зону «Красная Поляна» гость можем приехать для игры в покер, американскую рулетку, блэкджек, баккара, игровые автоматы и даже принять участие в международном покерном турнире. А может не играть вовсе – провести гастрономический ужин в ресторане высокой кухни Brunello, посмотреть спектакль в театре «В игре», сходить в RED ARENA на концерт любимой звезды, посетить турнир по смешанным единоборствам или фестиваль по боксу. Или вообще – устроить себе целый отпуск с проживанием в апарт-отеле «Бонус». В этом и заключается феномен игорной зоны «Красная Поляна» - разнообразие развлечений для личного выбора гостя в моменте отдыха».

С момента открытия игорная зона «Красная Поляна активно развивает джанкет-направление: игровые туры для иностранцев. В 2018 году компания наладила прямое авиасообщение Сочи с Израилем, что способствовало увеличению туристического потока – казино посетили 40 тысяч израильтян. Для сравнения – в 2017 году эта цифра составляла всего около 500-1000 человек в год. В 2019 году игорная зона «Красная Поляна» подготовила для туристов из Израиля комплексное предложение отдыха и по итогу своей работы получила 50 000 уникальных гостей.

В 2019 году игорная зона «Красная Поляна» запустила рейс Дубай – Сочи. Второе стратегически важное авиасообщение компании удалось наладить с Китаем: благодаря достигнутым соглашениям в ходе деловых переговоров сторон был согласован рейс Шеньчжэнь – Сочи. Параллельно игорная зона «Красная Поляна» добилась увеличения количества рейсов Стамбул – Сочи, а также Тель-Авив - Сочи. Пандемия существенно скорректировала работу в развитии джанкет-туров. Тем не менее, в 2021 году удалось согласовать авиасообщение с Бахрейном: к запуску в 2022 году готов рейс Манама – Сочи. Продолжается работа над запуском прямого рейса Дели – Сочи.

В Китае, Индии и Объединенных Арабских Эмиратах азартные игры запрещены на законодательном уровне, поэтому жители этих стран играют в Лас-Вегасе, Макао, Монако и в Сочи. Привлечение иностранного потока туристов важно не только для игорной зоны «Красная Поляна», но и для туристической отрасти России в целом.

«Цель игорной зоны «Красная Поляна» – стать лидером в индустрии мировых развлечений. Антиковидные ограничения немного притормозили наши планы, но мы все равно продолжаем активную работу. В этом году мы смогли дать новый импульс другим глобальным проектам нашей компании. Осенью мы заявили о начале строительства игорной зоны и развития туристического направления на Дальнем Востоке», - поделился Павел Перов, генеральный директор игорной зоны «Красная Поляна».

Праздничная программа в честь пятилетия игорной зоны «Красная Поляна» пройдет с 1 по 9 января. Подробнее о всех мероприятиях можно узнать по ссылке.

источник: «Советский спорт»
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