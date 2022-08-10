Казино Сочи объявило о новом формате покерного турнира

Всего участникам EAPT Bounty предложено на выбор 37 ивентов, включая 14 кубковых турниров и 23 отборочных турнира — и за игру в каждом из них полагается награда за выбивание оппонента. Размер призового «баунти» устанавливается отдельно для каждого турнира и оговорен заранее в расписании фестиваля.

EAPT Bounty — прекрасная возможность для новичков проверить свои покерные навыки на практике. Один или два «нокаута» приблизят вас к практически полной компенсации бай-ина в турнир, а полученные в дальнейшем баунти позволят заработать еще до наступления призовой зоны.

Среди ключевых турниров фестиваля EAPT Bounty можно выделить два демократичных ивента:

• Magic Bounty — 4-6 августа — взнос 330 у.е.;

• Magic Bounty — 11-14 августа —взнос 400 у.е.;

Два турнира для хайроллеров:

• High Roller Bounty — 8-11 августа — взнос 2 200 у.е.;

• Super High Roller — 11-13 августа — взнос 3 300 у.е.;

И главное событие EAPT Bounty с вступительным взносом в 1 100 у.е. и гарантированной наградой за выбивание соперника в размере 300 у.е. (9-14 августа).

Пять ключевых турниров серии — Ladies Event + EAPT Cup + High Roller + Super High Roller + Main Event — будут показаны на YouTube-канале покерного клуба Сочи в прямом эфире с открытыми карманными картами игроков и русскоязычными комментариями.

Евразийский Покерный Тур (EAPT) был создан в 2013 году и с тех пор прошел во многих странах: Чехии, Черногории, Республике Беларусь, Украине, Кипре, Казахстане и даже на далеких от Евразии Карибских островах. В Сочи ежегодно проходит Гранд Финал сезона.

Артур Восканян, руководитель покерного клуба Сочи:

- В следующем году фестиваль EAPT будет отмечать первый серьезный юбилей — 10 лет, это солидный срок для покерной серии. За это время он стал узнаваемым брендом в мире, а в этом году мы привнесли новое и сделали уникальную серию в формате Баунти. Все турниры проходят с наградой за любой нокаунт — игроки очень любят этот формат, в нем чуть больше драйва, чем в классическом покере. Так что мы решили устроить самый настоящий нокаут фестиваль. А где именно его делать — сомнений не было. «Покерный клуб Сочи» — главное место покера в России.