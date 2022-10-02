Красноярск празднует победу

С 30 сентября по 2 октября в Ессентуках на стадионе «Ессентуки Арена» впервые в истории состоялся турнир Женской группы Высшего дивизиона Национальной студенческой футбольной лиги (Комплексные всероссийские соревнования) сезона-2022. Участниками стали женские команды 11х11 Кубанского государственного университета (Краснодар), Сибирского федерального университета (Красноярск), Калининградского государственного технического университета и Белорусского государственного университета (Минск).

Флагман женского студенческого футбола в формате 7х7 сборная СФУ подтвердила исполнительское мастерство и класс и на большом поле: красноярские студентки одержали победу во всех трех матчах турнира и стали первыми чемпионами Женской группы НСФЛ.

Серебро завоевала команда БГУ: футболистки из Минска опередили сборную КубГУ по дополнительным показателям при равенстве очков. Действующие чемпионки в формате 7х7 в дебютном большом турнире стали третьими. Зато забили исторический первый гол – отличилась Валентина Головина.

Лучшим игроком турнира стала полузащитник СФУ Анастасия Абраменко. Также среди лучших в номинациях:

Лучший вратарь – Дарья Зайко (БГУ)

Лучший защитник – Илона Леонова (КГТУ)

Лучший полузащитник – Татьяна Фомченко (БГУ)

Лучший нападающий – Анна Антидзе (КубГУ)

Лучший бомбардир – Ольга Пестерева (СФУ)

- Главным итогом турнира стоит признать бескомпромиссную и интересную для зрителя борьбу в каждом из матчей. Отмечу молодую команду КГТУ, которая дала бой трем титулованным соперникам несмотря на то, что очков в итоге не набрала. Девушки успешно перешли с формата 7х7 на большое поле и показали качественный футбол. Мы рады, что в соревнованиях приняла участие команда из Республики Беларусь, заложен крепкий фундамент для дальнейших совместных мероприятий. Женский студенческий футбол в формате 11х11 получил сегодня реальные перспективы для развития, - отметил президент НСФЛ Андрей Стукалов.

Результаты матчей:

КубГУ (ж) (Краснодар) – КГТУ (ж) (Калининград) 1:0

СФУ (ж) (Красноярск) – БГУ (ж) (Минск) 3:1

КГТУ (ж) (Калининград) – СФУ (ж) (Красноярск) 0:2

КубГУ (ж) (Краснодар) – БГУ (ж) (Минск) 1:1

КГТУ (ж) (Калининград) – БГУ (ж) (Минск) 0:1

КубГУ (ж) (Краснодар) – СФУ (ж) (Красноярск) 0:4