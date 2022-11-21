Более 750 катков и 150 лыжных трасс будут функционировать в Подмосковье

Зима все ближе, температура воздуха уже ниже нуля. Жителям Московской области вместе с семьями будет, где провести выходные, занимаясь активным отдыхом. Вот, что сказал министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий АБАРЕНОВ:

Источник фото: Пресс-служба Правительства МО

«Официально зимний спортивный сезон в Московской области ежегодно открывается 1 декабря. Однако уже сегодня в регионе начинают работу площадки, где жители и гости Подмосковья могут заниматься зимними видами спорта. В этом году на спортивных объектах мы традиционно будем проводить массовые мероприятия, рассчитанные на жителей разных возрастов. Вместе с муниципалитетами уже готовим программу активностей на катках и лыжных трассах. Уверен, что зимний спортивный сезон пройдет в отличном настроении и с пользой для здоровья», – отметил Дмитрий АБАРЕНОВ.

В зимнем сезоне 2022-2023 в Подмосковье будет работать 765 катков, из них 741 будет покрыт натуральным льдом, 24 – искусственным. 194 катка заработает на общественных пространствах, в парках, на спортивных объектах, 571 зальют на хоккейных коробках. Для посетителей на 360 катках будут подготовлены теплые раздевалки, на 203 организуют пункты проката. Специалисты уже начали готовить катки, в настоящее время осуществляется намораживание первого слоя льда.

Источник фото: Пресс-служба Правительства МО

«Традиционно в Подмосковье ведется активная подготовка катков и лыжней к зимнему сезону. При благоустройстве парковых и лесных территорий мы всегда стараемся насыщать территории сезонной инфраструктурой, чтобы каждый житель имел возможность провести свободное время с интересом и пользой для себя и своего здоровья. Ежегодно в парках и на общественных пространствах проводим мероприятия по подготовке и открытию катков. Отмечу, что в последние годы мы уделяем большое внимание развитию лыжного спорта. С прошлого года у нас стартовала программа по благоустройству лесопарковых территорий «Парки в лесу». В каждом из этих лесопарков будут оборудованы лыжные трассы для организации спортивного досуга жителей и гостей региона», – рассказал министр благоустройства Московской области Михаил ХАЙКИН.

Этой зимой для поклонников лыжного спорта откроется 153 лыжные трассы общей протяженностью более 590 км. Протяженность маршрутов самая разная. Так, 42 трассы с протяженностью 1 км, 43 трассы – 3 км, 35 трасс – 5 км, 5 трасс – 10 км, 6 трасс – свыше 10 км и 22 трассы с нестандартной протяженностью от 0,4 до 8,5 км. Наиболее длинная – участок веломаршрута ВЕЛО1 Яхрома – Дмитров – Дубна протяженностью 56 км.

Источник фото: Пресс-служба Правительства МО

Для гостей на 107 трассах подготовлены парковочные пространства, 71 трасса будет оборудована раздевалками, 91 маршрут оснастят туалетами, на 44 откроют пункты проката, на 32 – пункты питания. Шесть трасс будут подготовлены с использованием технологии искусственного оснежения. На трассах в настоящее время осуществляется подготовка снежных подушек. В пресс-службах региональных ведомств добавили, что на минувших выходных состоялось открытие первых катков – раньше всех начали свою работу Театральный каток в Химках и каток на стадионе «Зоркий» в Красногорске, а также первых посетителей на своей трассе уже принимал лыжный центр «Истина» в д. Головино городского округа Истра, который подготовил трассу с использованием искусственного снега.

Как видим, у каждого жителя нашей области появилась отличная возможность позаниматься спортом в выходные или вечером после работы.