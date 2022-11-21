World Cup 2022МАРАФОН КАТАР-2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Более 750 катков и 150 лыжных трасс будут функционировать в Подмосковье

В Московской области готовят катки и лыжные трассы. Всего этой зимой в регионе будут функционировать 153 лыжные трассы и 765 катков, об этом сообщили в областном Министерстве благоустройства и Министерстве физической культуры и спорта.
Более 750 катков и 150 лыжных трасс будут функционировать в Подмосковье
21 ноября 2022 21:03
автор: Сергей Иванов
автор фото: Пресс-служба Правительства МО

Зима все ближе, температура воздуха уже ниже нуля. Жителям Московской области вместе с семьями будет, где провести выходные, занимаясь активным отдыхом. Вот, что сказал министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий АБАРЕНОВ:

Источник фото: Пресс-служба Правительства МО

«Официально зимний спортивный сезон в Московской области ежегодно открывается 1 декабря. Однако уже сегодня в регионе начинают работу площадки, где жители и гости Подмосковья могут заниматься зимними видами спорта. В этом году на спортивных объектах мы традиционно будем проводить массовые мероприятия, рассчитанные на жителей разных возрастов. Вместе с муниципалитетами уже готовим программу активностей на катках и лыжных трассах. Уверен, что зимний спортивный сезон пройдет в отличном настроении и с пользой для здоровья», – отметил Дмитрий АБАРЕНОВ.

В зимнем сезоне 2022-2023 в Подмосковье будет работать 765 катков, из них 741 будет покрыт натуральным льдом, 24 – искусственным. 194 катка заработает на общественных пространствах, в парках, на спортивных объектах, 571 зальют на хоккейных коробках. Для посетителей на 360 катках будут подготовлены теплые раздевалки, на 203 организуют пункты проката. Специалисты уже начали готовить катки, в настоящее время осуществляется намораживание первого слоя льда.

Источник фото: Пресс-служба Правительства МО

«Традиционно в Подмосковье ведется активная подготовка катков и лыжней к зимнему сезону. При благоустройстве парковых и лесных территорий мы всегда стараемся насыщать территории сезонной инфраструктурой, чтобы каждый житель имел возможность провести свободное время с интересом и пользой для себя и своего здоровья. Ежегодно в парках и на общественных пространствах проводим мероприятия по подготовке и открытию катков. Отмечу, что в последние годы мы уделяем большое внимание развитию лыжного спорта. С прошлого года у нас стартовала программа по благоустройству лесопарковых территорий «Парки в лесу». В каждом из этих лесопарков будут оборудованы лыжные трассы для организации спортивного досуга жителей и гостей региона», – рассказал министр благоустройства Московской области Михаил ХАЙКИН.

Этой зимой для поклонников лыжного спорта откроется 153 лыжные трассы общей протяженностью более 590 км. Протяженность маршрутов самая разная. Так, 42 трассы с протяженностью 1 км, 43 трассы – 3 км, 35 трасс – 5 км, 5 трасс – 10 км, 6 трасс – свыше 10 км и 22 трассы с нестандартной протяженностью от 0,4 до 8,5 км. Наиболее длинная – участок веломаршрута ВЕЛО1 Яхрома – Дмитров – Дубна протяженностью 56 км.

Источник фото: Пресс-служба Правительства МО

Для гостей на 107 трассах подготовлены парковочные пространства, 71 трасса будет оборудована раздевалками, 91 маршрут оснастят туалетами, на 44 откроют пункты проката, на 32 – пункты питания. Шесть трасс будут подготовлены с использованием технологии искусственного оснежения. На трассах в настоящее время осуществляется подготовка снежных подушек. В пресс-службах региональных ведомств добавили, что на минувших выходных состоялось открытие первых катков – раньше всех начали свою работу Театральный каток в Химках и каток на стадионе «Зоркий» в Красногорске, а также первых посетителей на своей трассе уже принимал лыжный центр «Истина» в д. Головино городского округа Истра, который подготовил трассу с использованием искусственного снега.

Как видим, у каждого жителя нашей области появилась отличная возможность позаниматься спортом в выходные или вечером после работы.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Более 750 катков и 150 лыжных трасс будут функционировать в Подмосковье
Более 750 катков и 150 лыжных трасс будут функционировать в Подмосковье
В Московской области готовят катки и лыжные трассы. Всего этой зимой в регионе будут функционировать 153 лыжные трассы и 765 катков, об этом сообщили в областном Министерстве благоустройства и Министерстве физической культуры и спорта.
21.11.2022 21:03
автор: Сергей Иванов
Кубанские студенты лидируют по итогам третьего этапа НСФЛ
Кубанские студенты лидируют по итогам третьего этапа НСФЛ
Завершился третий этап сезона-2022 в Высшем дивизионе Национальной студенческой футбольной лиги. В течение месяца турниры прошли в Ессентуках, Санкт-Петербурге и Москве. «Советский спорт» на протяжении многих лет является официальным информационным партнёром НСФЛ.
12.10.2022 12:49
Футбол
Красноярск празднует победу
Красноярск празднует победу
В Ессентуках состоялся первый в истории турнир Высшего дивизиона Национальной студенческой футбольной лиги среди женских команд: победу одержала сборная СФУ из Красноярска.
02.10.2022 20:34
Казино Сочи объявило о новом формате покерного турнира
Казино Сочи объявило о новом формате покерного турнира
4 августа в покерном клубе Сочи в «Казино Сочи» стартовал абсолютно новый покерный турнирный фестиваль — EAPT Bounty. Как следует из названия, главная особенность этой покерной серии в том, что гости покерного клуба Сочи смогут получать денежные награды за выбивание соперников из игры.
10.08.2022 13:16
автор: Денис Лиходеев
На автодроме Moscow Raceway прошел велофестиваль Gran Fondo Fest
На автодроме Moscow Raceway прошел велофестиваль Gran Fondo Fest
5 июня на автодроме Moscow Raceway в Волоколамском районе Московской области во второй раз прошел семейный велофестиваль Gran Fondo FEST.
06.06.2022 08:00
автор: Сергей Иванов
Открытый чемпионат России по покеру впервые пройдет в России
Открытый чемпионат России по покеру впервые пройдет в России
Ассоциация операторов индустрии развлечений и игорного бизнеса России (АИРИС) при поддержке Союза участников интеллектуальных игр объявила о проведении первого открытого Чемпионата России по покеру, этапы которого пройдут в 4-х игорных зонах страны.
13.05.2022 11:37
автор: Ярослав Николаев
Краснодарские команды лидируют по итогам 1-го тура сезона Национальной студенческой футбольной лиги
Краснодарские команды лидируют по итогам 1-го тура сезона Национальной студенческой футбольной лиги
С 17 апреля по 10 мая в Астрахани на стадионе имени А.И. Колосова состоялись матчи первого тура групп «А» и «Б» Высшего дивизиона Национальной студенческой футбольной лиги сезона 2022 года. Всего 32 команды провели 8 мини-турниров, где каждая из них провела по 3 матча. Лидерство захватили студенты двух краснодарских учебных заведений – КубГУ и КГУФКСТ.
11.05.2022 23:15
В Краснодаре стартует общероссийский проект «Школа наставничества»
В Краснодаре стартует общероссийский проект «Школа наставничества»
11 апреля в Правлении Кубанского казачьего войска в Краснодаре при поддержке Олимпийского совета Краснодарского края состоялась презентация нового общероссийского проекта «Школа наставничества».
11.04.2022 12:44
В новом сезоне НСФЛ сыграют команды из ЛДНР, Абхазии и Южной Осетии
В новом сезоне НСФЛ сыграют команды из ЛДНР, Абхазии и Южной Осетии
Восьмой сезон Национальной студенческой футбольной лиги стартует 17 апреля в Астрахани, где пройдут первые туры групп «А» и «Б» Высшего дивизиона.
23.03.2022 19:19
Полина Гагарина, ZIVERT, группа The Hatters и… «Самый женатый таксист» выступят в «Красной Поляне»
Полина Гагарина, ZIVERT, группа The Hatters и… «Самый женатый таксист» выступят в «Красной Поляне»
Игорная зона «Красная Поляна» анонсировала программу событий в феврале.
04.02.2022 21:10
Хроника
Шаманы наколдовали не то! Как невезучий Сенегал продолжил терять лидеров и отдал равный матч Нидерландам
Во втором матче группы А на ЧМ-2022 голландцы с большим трудом дожали в концовке чемпионов Африки (2:0).
Вот так чудеса! Англия забила Ирану шесть мячей, Кейн — ни одного, а судья добавил 27 минут
В стартовом матче группы В на чемпионате мира сборная Англии разгромила иранцев (6:2), при этом главный бомбардир британцев Гарри Кейн голами не отметился.
Катар не прогнулся! Как шейхи и ФИФА лишили Кейна и компанию «радужной акции»
В матче Англия - Иран все-таки не состоялась акция, которой британцы пугали организаторов чемпионата мира.
Человек, обыгравший время! Как Джокович доказал, что он все еще лучший теннисист планеты
Итоговый турнир АТР завершился убедительной победой серба Новака Джоковича над норвежцем Каспером Руудом, которая подвела логичную черту под сезоном-2022.
«Месси обязательно забьет саудитам, Австралия может победить Францию». Прогнозы Гришина на матчи ЧМ-2022
Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от матчей 1-го тура ЧМ-2022 в группах С и D: Аргентина – Саудовская Аравия, Дания – Тунис, Мексика – Польша, Франция – Австралия.
Аргентина – Саудовская Аравия, Дания – Тунис, Мексика – Польша, Франция – Австралия: расклад и расписание трансляций 1-го тура ЧМ-2022 в группах C и D 22.11.2022
22 ноября на старт ЧМ-2022 в Катаре выходят фавориты аргентинцы и действующие чемпионы мира французы. «Плеймейкер» анонсирует игры с участием восьми сборных, представленных в группах C и D.
15 человек набрали максимальные 8 очков за матч Катар — Эквадор! Подключайтесь к конкурсу прогнозов на ЧМ-2022
«Плеймейкер» во время чемпионата мира по футболу в Катаре разыгрывает 200 тысяч рублей в рамках конкурса футбольных прогнозистов. Турнир стартовал, но подключиться к нашему соревнованию можно в любой момент - вплоть до заключительного дня ЧМ-2022.
Еженедельный розыгрыш «Джекпота» от «Лиги Ставок» 21.11.2022: на кону 4 350 000 рублей!
21 ноября 2022 года состоится очередной розыгрыш акции «Джекпот. Большой куш», которую проводит букмекерская компания «Лига Ставок».
Джокович выиграл Итоговый турнир, Катар первым из хозяев начал ЧМ с поражения, Кейну запрещают радужную повязку
«Плеймейкер» подводит итоги минувших дня и ночи в мире спорта.
Гол в честь суперюбилея! Как Малкин отметил тысячный матч в НХЛ (видео)
В своем тысячном матче в НХЛ Евгений Малкин забросил восьмую шайбу в сезоне и помог «Питтсбургу» победить на выезде «Чикаго» (5:3).
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика