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КГУФКСТ стал победителем группы «Б», ЛГУ – сильнее всех в группе «В» НСФЛ

В Ессентуках завершился сезон в группах «Б» и «В» Высшего дивизиона Национальной студенческой футбольной лиги. Победили студенты из Краснодара и Луганска.
КГУФКСТ стал победителем группы «Б», ЛГУ – сильнее всех в группе «В» НСФЛ
28 ноября 2022 21:05

Сборная Кубанского государственного университета физической культуры, спорта и туризма со второй попытки стала победителем второй по силе группы Высшего дивизиона НСФЛ. Краснодарцы заработали 40 очков в 15 матчах и забили 58 голов. Единственное поражение в сезоне кубанцам нанесли футболисты Астраханского государственного университета, которые стали четвертыми. Серебряные медали завоевала сборная Поволжского института управления РАНХиГС из Саратова, не потерпевшая ни одного поражения, бронза – у Кубанского государственного аграрного университета. Все четыре команды в следующем сезоне будут выступать рангом выше – в группе «А».

В шаге от возвращения в группу «А», на пятой и шестой позициях, сезон завершили футболисты СПбПУ и РЭУ. Лучший результат в истории продемонстрировала ростовская команда РИНХ, занявшая седьмое место. Сразу за ними – дебютант лиги МГУ из Саранска. Четыре победы в пяти последних матчах позволили сборной КБГУ подняться на 9 место, а на 10 позиции сезон завершила команда СКФУ из Ставрополя, в составе которой блистал форвард Аким Абдоков, забивший 10 голов.

Осенний отрезок из пяти побед подряд обеспечил место в группе «Б» на следующий сезон студентам махачкалинского ДГТУ. В самой концовке сезона «спаслись» АГУ из Сухума и БГТУ из Белгорода. Студенты КалмГУ провели лучший турнир за три года и заняли 12 место. А вот СПбГУ выбраться из зоны вылета не помогли даже десять голов Евгения Ерошенкова, также группу «Б» покинет другая команда из Северной столицы – СПГУ.

Индивидуальные награды:

Лучший вратарь – Никита Кулик (ПИУ)

Лучший защитник – Эльхаджи Санэ (АГУ)

Лучший полузащитник – Руслан Карибов (ПИУ)

Лучший нападающий – Клим Климанов (КГУФКСТ)

Лучший бомбардир – Хазрет Чич, 14 голов (КубГАУ)

Лучший игрок – Роман Защепкин (КГУФКСТ)

Лучший тренер – Рауф Заурович Гакаме (КГУФКСТ)

Студенты из ЛНР и ДНР успешно дебютировали во всероссийских соревнованиях: футболисты ЛГУ из Луганска выиграли группу «В», а курсанты АМВД ДНР из Донецка завоевали серебро. Луганчане дважды победили в «донбасском дерби» и опередили географических соседей на 3 очка, обеспечив себе путевку в группу «А». Третье место заняла сборная ЮРГПУ из Новочеркасска, а в шаге от медалей оказались футболисты ПГНИУ из Перми. Также в группе «В» дебютировали команда профессиональной образовательной организации ВОДНПТ из Владикавказа, чемпион Москвы МГТУ им. Баумана и сборная СВФУ из Якутска.

Индивидуальные награды:

Лучший вратарь – Данил Борович (ЮРГПУ)

Лучший защитник – Виталий Янко (АМВД ДНР)

Лучший полузащитник – Егор Грибов (АМВД ДНР)

Лучший нападающий – Виталий Карпенко (ЛГУ)

Лучший бомбардир – Алексей Мишин, 16 голов (АМВД ДНР)

Лучший игрок – Александр Варванин (ЛГУ)

Лучший тренер – Дмитрий Владимирович Курбатский (ЛГУ)

Соревнования Высшего дивизиона НСФЛ проводятся при финансовой поддержке Министерства спорта Российской Федерации и Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, а также при поддержке Российского студенческого спортивного союза.

источник: «Советский спорт»
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