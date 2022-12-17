Сборная СевГУ выиграла первый «Кубок Содружества» по футболу

Турнир был организован Российским экономическим университетом им. Г.В. Плеханова и Международным студенческим футбольным союзом при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. Он способствовал интеграции молодежи новых территорий и дружественных республик в российское общество, стал площадкой для коммуникации студентов и усилил их патриотические настроения.

В «Кубке Содружества» приняли участие 8 команд, представляющие Севастопольский государственный университет, Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского (Симферополь), Луганский государственный университет им. В. Даля, Академию Министерства внутренних дел ДНР имени Ф.Э. Дзержинского (Донецк), Мариупольский государственный университет, Донбасский государственный технический институт (Алчевск), Абхазский государственный университет (Сухум) и Владикавказский ордена Дружбы народов политехнический техникум.

В главном матче турнира СевГУ обыграл АМВД ДНР в серии послематчевых пенальти: в основное время команды обменялись голами и победителя не выявили. Третье место заняли студенты из Абхазии, опередившие мариупольцев. КФУ стал пятым, ЛГУ занял шестое место, ДонГТИ – седьмой, а ВОДНПТ – восьмой.

Индивидуальные награды турнира:

Лучший вратарь – Ростислав Тыщенко (СевГУ)

Лучший защитник – Илья Афонасенков (СевГУ)

Лучший полузащитник – Алексей Мишин (АМВД ДНР)

Лучший нападающий – Иван Плескач (МГУ)

Лучший бомбардир – Марат Агрба (АГУ)

Лучший игрок – Виталий Янко (АМВД ДНР)

Результаты матчей плей-офф:

Матч за 7 место. ВОДНПТ (Владикавказ) – ДонГТИ (Алчевск) 1:2

Матч за 5 место. ЛГУ (Луганск) – КФУ (Симферополь) 2:4

Матч за 3 место. МГУ (Мариуполь) – АГУ (Сухум) 2:5

Финал. СевГУ (Севастополь) – АМВД ДНР (Донецк) 1:1 (4:3 пен.)