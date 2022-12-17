World Cup 2022МАРАФОН КАТАР-2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Сборная СевГУ выиграла первый «Кубок Содружества» по футболу

С 12 по 16 декабря в Евпатории на «Арене-Крым» состоялись первые соревнования по футболу среди студентов образовательных организаций высшего образования «Кубок Содружества».
Сборная СевГУ выиграла первый «Кубок Содружества» по футболу
17 декабря 2022 17:22

Турнир был организован Российским экономическим университетом им. Г.В. Плеханова и Международным студенческим футбольным союзом при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. Он способствовал интеграции молодежи новых территорий и дружественных республик в российское общество, стал площадкой для коммуникации студентов и усилил их патриотические настроения.

В «Кубке Содружества» приняли участие 8 команд, представляющие Севастопольский государственный университет, Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского (Симферополь), Луганский государственный университет им. В. Даля, Академию Министерства внутренних дел ДНР имени Ф.Э. Дзержинского (Донецк), Мариупольский государственный университет, Донбасский государственный технический институт (Алчевск), Абхазский государственный университет (Сухум) и Владикавказский ордена Дружбы народов политехнический техникум.

В главном матче турнира СевГУ обыграл АМВД ДНР в серии послематчевых пенальти: в основное время команды обменялись голами и победителя не выявили. Третье место заняли студенты из Абхазии, опередившие мариупольцев. КФУ стал пятым, ЛГУ занял шестое место, ДонГТИ – седьмой, а ВОДНПТ – восьмой.

Индивидуальные награды турнира:

Лучший вратарь – Ростислав Тыщенко (СевГУ)

Лучший защитник – Илья Афонасенков (СевГУ)

Лучший полузащитник – Алексей Мишин (АМВД ДНР)

Лучший нападающий – Иван Плескач (МГУ)

Лучший бомбардир – Марат Агрба (АГУ)

Лучший игрок – Виталий Янко (АМВД ДНР)

Результаты матчей плей-офф:

Матч за 7 место. ВОДНПТ (Владикавказ) – ДонГТИ (Алчевск) 1:2

Матч за 5 место. ЛГУ (Луганск) – КФУ (Симферополь) 2:4

Матч за 3 место. МГУ (Мариуполь) – АГУ (Сухум) 2:5

Финал. СевГУ (Севастополь) – АМВД ДНР (Донецк) 1:1 (4:3 пен.)

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Сборная СевГУ выиграла первый «Кубок Содружества» по футболу
Сборная СевГУ выиграла первый «Кубок Содружества» по футболу
С 12 по 16 декабря в Евпатории на «Арене-Крым» состоялись первые соревнования по футболу среди студентов образовательных организаций высшего образования «Кубок Содружества».
17.12.2022 17:22
КГУФКСТ стал победителем группы «Б», ЛГУ – сильнее всех в группе «В» НСФЛ
КГУФКСТ стал победителем группы «Б», ЛГУ – сильнее всех в группе «В» НСФЛ
В Ессентуках завершился сезон в группах «Б» и «В» Высшего дивизиона Национальной студенческой футбольной лиги. Победили студенты из Краснодара и Луганска.
28.11.2022 21:05
Студенты-педагоги и МЧСовцы оказались сильнее
Студенты-педагоги и МЧСовцы оказались сильнее
Студенты ИПСА МЧС победили в «Общероссийском дивизионе» по футболу среди мужских команд, в женском турнире сильнейшей стала команда МПГУ.
22.11.2022 22:00
Футбол
Более 750 катков и 150 лыжных трасс будут функционировать в Подмосковье
Более 750 катков и 150 лыжных трасс будут функционировать в Подмосковье
В Московской области готовят катки и лыжные трассы. Всего этой зимой в регионе будут функционировать 153 лыжные трассы и 765 катков, об этом сообщили в областном Министерстве благоустройства и Министерстве физической культуры и спорта.
21.11.2022 21:03
автор: Сергей Иванов
Кубанские студенты лидируют по итогам третьего этапа НСФЛ
Кубанские студенты лидируют по итогам третьего этапа НСФЛ
Завершился третий этап сезона-2022 в Высшем дивизионе Национальной студенческой футбольной лиги. В течение месяца турниры прошли в Ессентуках, Санкт-Петербурге и Москве. «Советский спорт» на протяжении многих лет является официальным информационным партнёром НСФЛ.
12.10.2022 12:49
Футбол
Красноярск празднует победу
Красноярск празднует победу
В Ессентуках состоялся первый в истории турнир Высшего дивизиона Национальной студенческой футбольной лиги среди женских команд: победу одержала сборная СФУ из Красноярска.
02.10.2022 20:34
Казино Сочи объявило о новом формате покерного турнира
Казино Сочи объявило о новом формате покерного турнира
4 августа в покерном клубе Сочи в «Казино Сочи» стартовал абсолютно новый покерный турнирный фестиваль — EAPT Bounty. Как следует из названия, главная особенность этой покерной серии в том, что гости покерного клуба Сочи смогут получать денежные награды за выбивание соперников из игры.
10.08.2022 13:16
автор: Денис Лиходеев
На автодроме Moscow Raceway прошел велофестиваль Gran Fondo Fest
На автодроме Moscow Raceway прошел велофестиваль Gran Fondo Fest
5 июня на автодроме Moscow Raceway в Волоколамском районе Московской области во второй раз прошел семейный велофестиваль Gran Fondo FEST.
06.06.2022 08:00
автор: Сергей Иванов
Открытый чемпионат России по покеру впервые пройдет в России
Открытый чемпионат России по покеру впервые пройдет в России
Ассоциация операторов индустрии развлечений и игорного бизнеса России (АИРИС) при поддержке Союза участников интеллектуальных игр объявила о проведении первого открытого Чемпионата России по покеру, этапы которого пройдут в 4-х игорных зонах страны.
13.05.2022 11:37
автор: Ярослав Николаев
Краснодарские команды лидируют по итогам 1-го тура сезона Национальной студенческой футбольной лиги
Краснодарские команды лидируют по итогам 1-го тура сезона Национальной студенческой футбольной лиги
С 17 апреля по 10 мая в Астрахани на стадионе имени А.И. Колосова состоялись матчи первого тура групп «А» и «Б» Высшего дивизиона Национальной студенческой футбольной лиги сезона 2022 года. Всего 32 команды провели 8 мини-турниров, где каждая из них провела по 3 матча. Лидерство захватили студенты двух краснодарских учебных заведений – КубГУ и КГУФКСТ.
11.05.2022 23:15
Убедительный реванш за Мичкова и компанию! Как Россия разгромила Казахстан на Кубке Первого канала (видео)
Команда Алексея Жамнова выиграла свой стартовый матч на традиционном декабрьском турнире у казахстанцев (6:2) и в воскресенье 18 декабря поспорит за главный приз с белорусами.
Срок отмотали, а свободой не пахнет. Итоги двух лет санкций ВАДА против России
17 декабря истек срок наказания, наложенного на наш спорт Всемирным антидопинговым агентством в конце 2020-го.
Аргентина – Франция: расклад и расписание трансляции финала ЧМ-2022 18.12.2022
18 декабря определится чемпионата мира. «Плеймейкер» представляет последний шанс Лионеля Месси поднять над головой заветный кубок.
Братьев-белорусов — с победой! Мичкова и Смирнова — с хет-триками! Итоги «Лига Ставок Кубка Первого канала 3х3»
В Москве в рамках традиционного Кубка Первого канала прошел первый в истории международный турнир по набирающей популярности разновидности хоккея. Сборная России заняла третье место, обидно уступив в полуфинале Казахстану и разгромив в матче за бронзу китайцев.
«Такой формат хоккея — это классно!» Участники «Лига Ставок Кубка Первого канала 3х3» — о турнире
Игроки сборной России прокомментировали выступление на турнире «Лига Ставок Кубок Первого канала 3х3»: в полуфинале наша команда уступила по буллитам Казахстану (2:3), а в матче за третье место разгромила Китай (9:2).
Король штрафных, прощай! В Италии скончался великий Синиша Михайлович
Знаменитый югославский футболист и тренер Синиша Михайлович ушел из жизни в Риме в возрасте 53 лет.
«Мбаппе уже был чемпионом мира, пора передать эстафету Месси». Прогноз Колыванова на финал ЧМ-2022
Бывший нападающий сборной России Игорь Колыванов поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от финала ЧМ-2022 Аргентина – Франция.
«0:0 — вполне вероятный результат». Прогноз Гришина на матч за бронзу ЧМ-2022 Хорватия — Марокко
Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от матча за третье место ЧМ-2022 Хорватия – Марокко.
Один рекорд — Туктамышевой, другой — Акатьевой, а по сумме — Валиевой! У кого выше оценки в сезоне-2022/23
Перед чемпионатом России самое время изучить: кто из наших фигуристов получал лучшие оценки в недавней серии Гран-при.
«Атлетико» вне конкуренции — даже «ПСЖ» отдыхает! Какие клубы и чемпионаты будут представлены в финале ЧМ-2022
Многие называют финал чемпионата мира между сборными Аргентины и Франции триумфом «ПСЖ», цвета которого защищают Лионель Месси и Килиан Мбаппе. Однако парижский суперклуб - вовсе не лидер по представительству в составах команд.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика