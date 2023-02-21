Чемпионат России по покеру пройдет в Сочи, во Владивостоке и на Алтае

Региональные турнирные серии пройдут в игорной зоне «Красная Поляна» («Казино Сочи»), в игорной зоне «Приморье» (казино Tigre de Cristal) и в игорной зоне «Сибирская монета» (казино Altai Palace).

Главная отличительная черта Чемпионата России по покеру - турниры Texas Holdem NL и Omaha PL проходят в формате «один вход в день». Победители каждой региональной турнирной серии получают бесплатный бай-ин на главный турнир Чемпионата в своей дисциплине, а также проживание на время финала в игорной зоне «Красная Поляна».

Также среди участников главных турниров разыграют годовой лидерборд: за призовое место на каждом из этапов Чемпионата игрок получает баллы в общую таблицу лидеров. Побеждает и становится «Игроком года России» тот финалист, у которого будет больше всего баллов после серии в декабре.

Региональные турнирные серии завершатся финалом 22 декабря 2023 года в Сочи. Принять участие в Russian Poker Championship смогут игроки, попавшие в топ-50 участников главных турниров Russian Poker Cup в своей дисциплине.

В программе большого фестиваля Russian Poker Championship включены два главных турнира: Texas Holdem и PL Omaha. Вход в каждый из них на финале обойдется в 60 000 рублей.

Призовой фонд рейтинга Чемпионата России по покеру - накопительный. По итогам сезона победитель забирает 50% от общего призового фонда, второе место получает 30%, третье — 20%.

Расписание Чемпионата России по покеру:

Первый этап Russian Poker Cup, с 17 по 26 февраля

Сочи, игорная зона «Красная Поляна» - «Покерный клуб Сочи».

Второй этап Russian Poker Cup, с 1 по 9 июля

Владивосток, игорная зона «Приморье» - казино Tigre de Cristal.

Третий этап Russian Poker Cup, с 16 по 24 сентября

Алтай, игорная зона «Сибирская монета» - казино Altai Palace.

Финал Russian Poker Championship 2023, с 16 по 22 декабря

Сочи, игорная зона «Красная Поляна» - «Покерный клуб Сочи».

24 декабря, после финала Чемпионата России по покеру в «Казино Сочи» состоится церемония вручения наград для представителей игорной индустрии Russian Poker Awards. Профессиональной премией будут отмечены лучшие менеджеры, управляющие и турнирные директора. Кульминацией церемонии станет объявление «Лучшего игрока года России» по итогам рейтинга Чемпионата.

Подробная информация на сайте Чемпионата России по покеру:

russianpokerchampionship.ru