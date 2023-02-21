ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Чемпионат России по покеру пройдет в Сочи, во Владивостоке и на Алтае

В течение 2023 года состоятся три региональные турнирные серии Russian Poker Cup и финал Russian Poker Championship. Первый этап чемпионата уже проходит в «Покерном клубе Сочи».
Чемпионат России по покеру пройдет в Сочи, во Владивостоке и на Алтае
21 февраля 2023 16:46

Региональные турнирные серии пройдут в игорной зоне «Красная Поляна» («Казино Сочи»), в игорной зоне «Приморье» (казино Tigre de Cristal) и в игорной зоне «Сибирская монета» (казино Altai Palace).

Главная отличительная черта Чемпионата России по покеру - турниры Texas Holdem NL и Omaha PL проходят в формате «один вход в день». Победители каждой региональной турнирной серии получают бесплатный бай-ин на главный турнир Чемпионата в своей дисциплине, а также проживание на время финала в игорной зоне «Красная Поляна».

Также среди участников главных турниров разыграют годовой лидерборд: за призовое место на каждом из этапов Чемпионата игрок получает баллы в общую таблицу лидеров. Побеждает и становится «Игроком года России» тот финалист, у которого будет больше всего баллов после серии в декабре.

Региональные турнирные серии завершатся финалом 22 декабря 2023 года в Сочи. Принять участие в Russian Poker Championship смогут игроки, попавшие в топ-50 участников главных турниров Russian Poker Cup в своей дисциплине.

В программе большого фестиваля Russian Poker Championship включены два главных турнира: Texas Holdem и PL Omaha. Вход в каждый из них на финале обойдется в 60 000 рублей.

Призовой фонд рейтинга Чемпионата России по покеру - накопительный. По итогам сезона победитель забирает 50% от общего призового фонда, второе место получает 30%, третье — 20%.

Расписание Чемпионата России по покеру:

Первый этап Russian Poker Cup, с 17 по 26 февраля

Сочи, игорная зона «Красная Поляна» - «Покерный клуб Сочи».

Второй этап Russian Poker Cup, с 1 по 9 июля

Владивосток, игорная зона «Приморье» - казино Tigre de Cristal.

Третий этап Russian Poker Cup, с 16 по 24 сентября

Алтай, игорная зона «Сибирская монета» - казино Altai Palace.

Финал Russian Poker Championship 2023, с 16 по 22 декабря

Сочи, игорная зона «Красная Поляна» - «Покерный клуб Сочи».

24 декабря, после финала Чемпионата России по покеру в «Казино Сочи» состоится церемония вручения наград для представителей игорной индустрии Russian Poker Awards. Профессиональной премией будут отмечены лучшие менеджеры, управляющие и турнирные директора. Кульминацией церемонии станет объявление «Лучшего игрока года России» по итогам рейтинга Чемпионата.

Подробная информация на сайте Чемпионата России по покеру:

russianpokerchampionship.ru

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Чемпионат России по покеру пройдет в Сочи, во Владивостоке и на Алтае
Чемпионат России по покеру пройдет в Сочи, во Владивостоке и на Алтае
В течение 2023 года состоятся три региональные турнирные серии Russian Poker Cup и финал Russian Poker Championship. Первый этап чемпионата уже проходит в «Покерном клубе Сочи».
21.02.2023 16:46
Сборная СевГУ выиграла первый «Кубок Содружества» по футболу
Сборная СевГУ выиграла первый «Кубок Содружества» по футболу
С 12 по 16 декабря в Евпатории на «Арене-Крым» состоялись первые соревнования по футболу среди студентов образовательных организаций высшего образования «Кубок Содружества».
17.12.2022 17:22
КГУФКСТ стал победителем группы «Б», ЛГУ – сильнее всех в группе «В» НСФЛ
КГУФКСТ стал победителем группы «Б», ЛГУ – сильнее всех в группе «В» НСФЛ
В Ессентуках завершился сезон в группах «Б» и «В» Высшего дивизиона Национальной студенческой футбольной лиги. Победили студенты из Краснодара и Луганска.
28.11.2022 21:05
Студенты-педагоги и МЧСовцы оказались сильнее
Студенты-педагоги и МЧСовцы оказались сильнее
Студенты ИПСА МЧС победили в «Общероссийском дивизионе» по футболу среди мужских команд, в женском турнире сильнейшей стала команда МПГУ.
22.11.2022 22:00
Футбол
Более 750 катков и 150 лыжных трасс будут функционировать в Подмосковье
Более 750 катков и 150 лыжных трасс будут функционировать в Подмосковье
В Московской области готовят катки и лыжные трассы. Всего этой зимой в регионе будут функционировать 153 лыжные трассы и 765 катков, об этом сообщили в областном Министерстве благоустройства и Министерстве физической культуры и спорта.
21.11.2022 21:03
автор: Сергей Иванов
Кубанские студенты лидируют по итогам третьего этапа НСФЛ
Кубанские студенты лидируют по итогам третьего этапа НСФЛ
Завершился третий этап сезона-2022 в Высшем дивизионе Национальной студенческой футбольной лиги. В течение месяца турниры прошли в Ессентуках, Санкт-Петербурге и Москве. «Советский спорт» на протяжении многих лет является официальным информационным партнёром НСФЛ.
12.10.2022 12:49
Футбол
Красноярск празднует победу
Красноярск празднует победу
В Ессентуках состоялся первый в истории турнир Высшего дивизиона Национальной студенческой футбольной лиги среди женских команд: победу одержала сборная СФУ из Красноярска.
02.10.2022 20:34
Казино Сочи объявило о новом формате покерного турнира
Казино Сочи объявило о новом формате покерного турнира
4 августа в покерном клубе Сочи в «Казино Сочи» стартовал абсолютно новый покерный турнирный фестиваль — EAPT Bounty. Как следует из названия, главная особенность этой покерной серии в том, что гости покерного клуба Сочи смогут получать денежные награды за выбивание соперников из игры.
10.08.2022 13:16
автор: Денис Лиходеев
На автодроме Moscow Raceway прошел велофестиваль Gran Fondo Fest
На автодроме Moscow Raceway прошел велофестиваль Gran Fondo Fest
5 июня на автодроме Moscow Raceway в Волоколамском районе Московской области во второй раз прошел семейный велофестиваль Gran Fondo FEST.
06.06.2022 08:00
автор: Сергей Иванов
Открытый чемпионат России по покеру впервые пройдет в России
Открытый чемпионат России по покеру впервые пройдет в России
Ассоциация операторов индустрии развлечений и игорного бизнеса России (АИРИС) при поддержке Союза участников интеллектуальных игр объявила о проведении первого открытого Чемпионата России по покеру, этапы которого пройдут в 4-х игорных зонах страны.
13.05.2022 11:37
автор: Ярослав Николаев
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика