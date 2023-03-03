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Полет на вертолете, женский покер и дискотека!

Игорная зона «Красная Поляна» анонсировала праздничную программу, приуроченную к Международному женскому дню. 8 марта девушки смогут бесплатно поучаствовать в турнире по покеру, а накануне - испытать удачу в конкурсе и выиграть полет на вертолете.
Полет на вертолете, женский покер и дискотека!
03 марта 2023 17:08
автор: Сергей Иванов

ВЕРТОЛЕТ И РАНДОМАЙЗЕР

Совместно с центром авиации «Солярис» игорная зона «Красная Поляна» проводит праздничный конкурс среди своих подписчиков в социальных сетях. Главный приз - полет на вертолете. Для участия достаточно подписаться на аккаунты организаторов, отметить в комментарии двух друзей. Конкурс продлится до 6 марта и в этот же день через рандомайзер будут выбраны имена победителей. Подробности в Telegram-канале: @casinosochiofficial.

ПОКЕР ДЛЯ ДЕВУШЕК

Еще один большой подарок подготовил «Покерный клуб Сочи»: все девушки 18+ могут принять участие в турнире по покеру. Несмотря на бесплатное участие, призовой фонд при этом составляет 888 у.е. Турнир пройдет на втором этаже «Казино Сочи», начало в 14:00 часов.

А ТЕПЕРЬ – ДИСКОТЕКА!

8 Марта гостей ожидает специальная шоу-программа, праздничные напитки, баллы на игру, розыгрыш подарков, живая музыка во всех заведениях игорной зоны «Красная Поляна»: «Казино Сочи», казино «Бумеранг» и зал игровых автоматов «Бонус Slots». Начало в 21:00 часов.

На сцене RED ARENA в Международный женский день с большим концертом выступит Алексей Чумаков. Артист с чарующим тембром представит долгожданную премьеру – программу «Новое и лучшее», и конечно, порадует зрителей хитами «Счастье», «Необыкновенная», «Тут и там», «Девочка, девушка, женщина».

Некоторые гости приурочили свои выходные к концерту Полины Гагариной. Грандиозное шоу звезды состоится 10 марта в RED ARENA. Хрупкость и мощь, пластика и цельность, невероятная сила голоса - все это составляет феномен Полины Гагариной как артиста. Известные хиты «Драмы больше нет», «Спектакль окончен», «Обезоружена» усилят световые инсталляции и эффектные танцевальные номера.

11 марта пройдет фестиваль «Энергия 90-х»: на сцене RED ARENA выступят культовые группы 90-х: «Кар-Мэн», «Поднимаем Руки вверх!», «Мальчишник», «Стрелки», Мистер Малой, «Вирус» и многие другие музыканты.

источник: «Советский спорт»
Полет на вертолете, женский покер и дискотека!
Полет на вертолете, женский покер и дискотека!
Игорная зона «Красная Поляна» анонсировала праздничную программу, приуроченную к Международному женскому дню. 8 марта девушки смогут бесплатно поучаствовать в турнире по покеру, а накануне - испытать удачу в конкурсе и выиграть полет на вертолете.
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автор: Сергей Иванов
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