Полет на вертолете, женский покер и дискотека!

ВЕРТОЛЕТ И РАНДОМАЙЗЕР

Совместно с центром авиации «Солярис» игорная зона «Красная Поляна» проводит праздничный конкурс среди своих подписчиков в социальных сетях. Главный приз - полет на вертолете. Для участия достаточно подписаться на аккаунты организаторов, отметить в комментарии двух друзей. Конкурс продлится до 6 марта и в этот же день через рандомайзер будут выбраны имена победителей. Подробности в Telegram-канале: @casinosochiofficial.

ПОКЕР ДЛЯ ДЕВУШЕК

Еще один большой подарок подготовил «Покерный клуб Сочи»: все девушки 18+ могут принять участие в турнире по покеру. Несмотря на бесплатное участие, призовой фонд при этом составляет 888 у.е. Турнир пройдет на втором этаже «Казино Сочи», начало в 14:00 часов.



А ТЕПЕРЬ – ДИСКОТЕКА!

8 Марта гостей ожидает специальная шоу-программа, праздничные напитки, баллы на игру, розыгрыш подарков, живая музыка во всех заведениях игорной зоны «Красная Поляна»: «Казино Сочи», казино «Бумеранг» и зал игровых автоматов «Бонус Slots». Начало в 21:00 часов.

На сцене RED ARENA в Международный женский день с большим концертом выступит Алексей Чумаков. Артист с чарующим тембром представит долгожданную премьеру – программу «Новое и лучшее», и конечно, порадует зрителей хитами «Счастье», «Необыкновенная», «Тут и там», «Девочка, девушка, женщина».

Некоторые гости приурочили свои выходные к концерту Полины Гагариной. Грандиозное шоу звезды состоится 10 марта в RED ARENA. Хрупкость и мощь, пластика и цельность, невероятная сила голоса - все это составляет феномен Полины Гагариной как артиста. Известные хиты «Драмы больше нет», «Спектакль окончен», «Обезоружена» усилят световые инсталляции и эффектные танцевальные номера.

11 марта пройдет фестиваль «Энергия 90-х»: на сцене RED ARENA выступят культовые группы 90-х: «Кар-Мэн», «Поднимаем Руки вверх!», «Мальчишник», «Стрелки», Мистер Малой, «Вирус» и многие другие музыканты.