Кубок России: три медали в копилку

17 декабря 2018 10:00 Источник: «Советский спорт» Регион: Красноярский край

В Чайковском проходит второй этап Кубка России по биатлону.

В эстафете женская сборная Красноярского края – Светлана Бочкарева, Диана Якимец, Елена Чиркова и Екатерина Щепанская – завоевала серебряные медали. Первое место заняла сборная из Ханты-Мансийского автономного округа (Елизавета Каплина, Людмила Улыбина, Кристина Смирнова, Кристина Резцова), бронзовые медали у команды Приволжского федерального округа (Ольга Дмитриева, Наталья Ушкина, Надежда Дубова и Юлия Дроздова).

В спринте среди юниорок представительница Красноярского края Анна Григорьева выиграла серебро. Первенствовала свердловская биатлонистка Алина Клевцова, третье место заняла югорчанка Алина Кудисова.

В эстафете Екатерина Понеделко, Анна Григорьева и Алина Гилева использовали всего два дополнительных патрона и выиграли 51 секунду у ближайших преследовательниц – сборной из Новосибирской области (Наталья Немич, Софья Ленькова, Мария Кретова). Третье место заняла команда Тюменской области (Дарья Харитонова, Екатерина Санникова, Ксения Жужгова).