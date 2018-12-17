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    • 17 декабря 2018 10:00Источник: «Советский спорт»Регион: Красноярский край

    Кубок России: три медали в копилку

    В Чайковском проходит второй этап Кубка России по биатлону.

    В эстафете женская сборная Красноярского края – Светлана Бочкарева, Диана Якимец, Елена Чиркова и Екатерина Щепанская – завоевала серебряные медали. Первое место заняла сборная из Ханты-Мансийского автономного округа (Елизавета Каплина, Людмила Улыбина, Кристина Смирнова, Кристина Резцова), бронзовые медали у команды Приволжского федерального округа (Ольга Дмитриева, Наталья Ушкина, Надежда Дубова и Юлия Дроздова).

    В спринте среди юниорок представительница Красноярского края Анна Григорьева выиграла серебро. Первенствовала свердловская биатлонистка Алина Клевцова, третье место заняла югорчанка Алина Кудисова.

    В эстафете Екатерина Понеделко, Анна Григорьева и Алина Гилева использовали всего два дополнительных патрона и выиграли 51 секунду у ближайших преследовательниц – сборной из Новосибирской области (Наталья Немич, Софья Ленькова, Мария Кретова). Третье место заняла команда Тюменской области (Дарья Харитонова, Екатерина Санникова, Ксения Жужгова).

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