«Рождественские старты - Мемориал Э.С. Яламова»-2019 в Екатеринбурге

17 декабря 2018 11:30 Источник: «Советский спорт» Регион: Свердловская область

7 января 2019 года в спортивном комплексе «Луч» состоятся одни из старейших в России традиционные легкоатлетические соревнования «Рождественские старты – Мемориал Эдуарда Спиридоновича Яламова». История Соревнований уходит корнями в далекий 1990 год. С тех пор Рождественские старты зарекомендовали себя как одно из главных спортивных событий Свердловской области и города Екатеринбурга. За 27 лет проведения Стартов участие в них приняли величайшие атлеты современности – олимпийские Чемпионы: Роберт Корженевский (Польша, 4-кратный олимпийский Чемпион), Франциско Фернандес (Испания), Ирина Привалова, Юрий Борзаковский, Иван Ухов, Анна Чичерова, Андрей Сильнов и многие другие, известные всему Миру, спортсмены. Участники Турнира показывают высочайшие результаты: за эти годы установлено более 10 рекордов России и 2 высших мировых достижения.

В 2019 году ожидается приезд лидеров российской легкой атлетики: чемпиона России Владимира Никитина, рекордсменки Европы среди юниоров Кристины Сивковой, чемпиона России Игоря Образцова, чемпиона России Ильдара Миншина, чемпиона России Константина Холмагорова, чемпиона России Валентина Смирнова, чемпиона России Максима Якушева, призера Олимпийских игр Екатерины Завьяловой, участника Олимпийских игр Павла Тренихина, призера чемпионата Мира Дениса Кудрявцева, чемпионки России Александры Гуляевой, чемпионки России Елены Коробкиной, олимпийского чемпиона Ивана Ухова, участника Олимпийских игр Константина Шабанова, чемпионки Европы Ксении Усталовой и других именитых спортсменов. На спортивной арене СК «Луч» атлеты разыграют 12 комплектов медалей в беге на 60, 300, 500, 1000 метров. Так же, девушки будут состязаться на дистанции 2000 метров, а мужчины – на 60 метров с барьерами, 3000 метров и в секторе прыжков в высоту.

Соревнование проходит ежегодно при поддержке Правительства Свердловской области, Администрации г. Екатеринбурга, Всероссийской Федерации легкой атлетики, Уральского оптико-механического завода имени Э.С. Яламова и других предприятий Холдинга (АО) «Швабе».