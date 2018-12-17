Команды Сыктывкара и Княжпогостского района одержали победу на региональном этапе зимнего фестиваля ГТО

17 декабря 2018 12:10 Источник: «Советский спорт» Регион: Республика Коми

В Сыктывкаре завершился региональный этап зимнего фестиваля «Готов к труду и обороне» в зачет круглогодичной Спартакиады среди муниципальных образований Республики Коми (первая и вторая группа). В мероприятии приняли участие спортсмены в возрасте от 18 до 39 лет, относящихся к VI — VII ступеням комплекса ГТО.

В фестивале приняли участие тринадцать команд (73 участника) из различных городов и районов Коми.

В первый день соревнований спортсмены прошли следующие испытания: на силовую подготовку (отжимание, подтягивание или рывок гири), пресс, наклон вперед, прыжок в длину с места толчком двумя ногами, стрельба из пневматической винтовки.

Во второй день фестиваля спортсмены соревновались на базе Республиканского лыжного комплекса имени Раисы Сметаниной. Женщины бежали дистанцию 3 км, мужчины - 5 км.

По итогам спортивного праздника первое место среди городов занял Сыктывкар, второе – Вуктыл, замкнула тройку призеров Ухта. Среди сельских районов сильнейшими оказались представители Княжпогостского района, на второй строке рейтинга расположилась команда Усть-Куломского района, третье место занял Сыктывдинский район.

В личном первенстве участники показали следующие результаты:

Женщины VI ступени

Марина Бордовская, г. Ухта (первое место)

Анна Шемякина, г. Усинск (второе место)

Валерия Осташова, г. Печора (третье место)

Женщины VII ступени

Екатерина Лендел, г. Вуктыл (первое место)

Оксана Латкина, Княжпогостский район (второе место)

Юлия Серебрянникова, г. Сыктывкар (третье место)

Мужчины VI ступени

Артем Лазарев, Княжпогостский район (первое место)

Сергей Баландин, г. Ухта (второе место)

Евгений Верховцев, г. Ухта (третье место)

Мужчины VII ступени

Сергей Волков, Корткеросский район (первое место)

Борис Демьянов, Княжпогостский район (второе место)

Олег Забелкин, г. Сыктывкар и Евгений Нестеров, Усть-Куломский район (третье место)

Призеры личного и командного первенства были награждены кубками, медалями, дипломами и грамотами из рук регионального посла ГТО Николая Гордеева.