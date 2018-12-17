В Красноярске состоялся открытый краевой турнир по дзюдо памяти заслуженного тренера России В. П. Копылова

17 декабря 2018 12:51 Источник: «Советский спорт» Регион: Красноярский край

15 и 16 декабря в «Академии борьбы имени Д.Г. Миндиашвили» состоялся открытый краевой турнир по дзюдо памяти заслуженного тренера России Виктора Павловича Копылова.

В этом году в состязаниях приняли участие более 290 сильнейших спортсменов Красноярского края и соседних регионов (Забайкальского края, Новосибирской, Томской область, Иркутской областей, Республик Алтай, Хакасия, Тыва и Саха-Якутия и др.). За медали боролись юноши и девушки 2005-2006 годов рождения.

В копилке участников от Красноярского края 32 медали: 7 золотых, 6 серебряных и 19 бронзовых. Лидерами по количеству «золота» стали спортсмены Иркутской области и Красноярского края – у них по семь золотых медалей, три - на счету Республики Хакасия.