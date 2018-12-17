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    • 17 декабря 2018 14:33Источник: «Советский спорт»Регион: Омская область

    Молодые ученые получат денежную премию

    В Омске состоится торжественная церемония награждения лауреатов молодежной премии Правительства Омской области за 2018 год.

    Завтра, 18 декабря, в 16:00 в Омском государственном медицинском университете (пр. Мира, 9, актовый зал) состоится церемония награждения лауреатов молодежной премии Правительства Омской области.

    В этом году размер премии молодым ученым был увеличен с 92 000 до 115 000 рублей (с учетом налоговых отчислений размер премии составит 100 050 рублей). В прошлые годы денежное поощрение получали четыре лауреата, а в этом году их станет 5. Помимо денежного вознаграждения молодым ученым вручат свидетельство о присвоении звания «Лауреат» и памятную статуэтку.

    В этом году победу одержали проекты в области медицины (челюстно-лицевая хирургия), юриспруденции, математики и химической технологии и биотехнологии.

    Вручение молодежной премии состоится в рамках конференции «О мерах поддержки молодых деятелей науки на территории Омской области», которая направлена на поиск современных механизмов поддержки молодых деятелей науки, обобщение и распространение инновационного опыта на территории нашего региона.

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