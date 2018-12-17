Первенство Сибири по волейболу примут сразу два омских спорткомплекса

17 декабря 2018 16:55 Источник: «Советский спорт» Регион: Омская область

Турнир такого уровня не проводился в нашем регионе более 15-ти лет.

Первенство Сибирского федерального округа по волейболу среди девушек в возрасте до 17 лет пройдет с 19 по 23 декабря в физкультурно-оздоровительном комплексе (ул. Конева, 45) и спортивном комплексе Министерства спорта (пр. Мира, 1а). Турнир посвящен памяти заслуженного тренера СССР, судьи международной категории, участника Великой Отечественной войны, награжденного Орденом Красной звезды Олега Чехова.

В соревнованиях примут участие восемь команд: три из Омска, по две из Барнаула и Новосибирска и одна из Красноярска. Коллективы будут разбиты на две подгруппы, в которых матчи пройдут в один круг. Далее две лучших команды из каждой подгруппы образуют финальную четверку, где и будут разыграны медали турнира. Остальные коллективы разыграют с 5-го по 8-е места.

Впрочем, уже попадание в четверку лучших сулит командам хороший приз – поездку на финальную часть первенства России по этому возрасту.

Тем не менее, в Омске сибирские команды, безусловно, будут бороться только за самые высокие места. Главные претенденты на награды – омские коллективы, которые, по словам руководителя областной федерации волейбола Игоря Бобра, всегда сражаются за медали.

– Турнир такого уровня в нашем регионе не проводился уже более 15-ти лет, соревнования принимали другие сибирские города, – отметил Игорь Георгиевич. – Но все же омички постоянно попадали в призовые тройки и выигрывали турниры. Не раз наши команды участвовали в финальной части первенства России. Последний успех был не так давно – весной текущего года. Наш коллектив занял 8-е место среди 16-ти команд.

Отметим, что с 19 по 21 декабря соревнования по волейболу пройдут в ФОКе на Конева, а 22 и 23 декабря – в спорткомплексе Минспорта. Начало соревнований 19 декабря – в 10:30, 20-23 декабря – с 10:00. Парад открытия назначен на 19 декабря в 14:30.