Ульяновские гимнасты привезли из Саранска «золото», «серебро» и «бронзу»

17 декабря 2018 21:00 Источник: «Советский спорт» Регион: Ульяновская область

На Всероссийских соревнованиях по спортивной гимнастике на призы заслуженного тренера СССР и России Леонида Аркаева, которые проходили 11-14 декабря в Саранске, ульяновские гимнасты завоевали две золотых, одну серебряную и три бронзовые награды.

Ильнар Фаткулов, соревнуясь по программе мастеров спорта, стал вторым в упражнениях на перекладине и третьим на кольцах. Матвей Лансков, выступающий по программе кандидатов в мастера спорта, занял первое место на коне (конь-махи) и третье в вольных упражнениях. Ульяна Кузнецова по программе мастера спорта стала лучшей в многоборье.