Ульяновские гимнасты привезли из Саранска «золото», «серебро» и «бронзу» - Советский спорт
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    • 17 декабря 2018 21:00Источник: «Советский спорт»Регион: Ульяновская область

    Ульяновские гимнасты привезли из Саранска «золото», «серебро» и «бронзу»

    На Всероссийских соревнованиях по спортивной гимнастике на призы заслуженного тренера СССР и России Леонида Аркаева, которые проходили 11-14 декабря в Саранске, ульяновские гимнасты завоевали две золотых, одну серебряную и три бронзовые награды.

    Ильнар Фаткулов, соревнуясь по программе мастеров спорта, стал вторым в упражнениях на перекладине и третьим на кольцах. Матвей Лансков, выступающий по программе кандидатов в мастера спорта, занял первое место на коне (конь-махи) и третье в вольных упражнениях. Ульяна Кузнецова по программе мастера спорта стала лучшей в многоборье.
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