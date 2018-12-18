Андрей Ларьков и Евгения Тарасова – спортсмены года в Татарстане!

18 декабря 2018 00:23 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

17 декабря в Большом концертном зале Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма состоялось торжественное мероприятие «Спортсмен года-2018».

В поздравлении атлетов и всех, кто добился выдающихся успехов в спорте в прошедшем году, приняли участие Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, представители Министерства спорта России, Правительства Республики Татарстан, а также руководители всероссийских спортивных федераций, прославленные российские спортсмены и олимпийские чемпионы.

«Спортсмен года» является традиционным мероприятием и проводится в конце каждого года. На итоговой встрече со спортсменами, тренерами и всеми работниками физической культуры и спорта ведомство проводит чествование лучших спортсменов и тренеров сборных команд Республики Татарстан, республиканских спортивных федераций и спортивных организаций, а также лучших спортивных СМИ по итогам спортивного сезона. В 2018 году «Спортсмен года» впервые пройдет в объединенном формате с новогодним вечером «Спортивные надежды Татарстана», который подводит итоги года для юных спортсменов, их тренеров и всего детского спорта.

Собравшихся со сцены приветствовал министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов:

«Уходящий год был невероятным по своей насыщенности – эмоциям, мероприятиям, тем победам, которые мы с вами завоевали. Я хочу вспомнить начало года – Олимпийские игры, очень непростые для нашей страны. Мы впервые привезли в Татарстан четыре медали, ещё три завоевали на Паралимпиаде. Это большое достижение нашего татарстанского зимнего спорта

Порадовали наши команды в игровых видах спорта. Потрясающий «Ак Барс», который в третий раз стал обладателем Кубка Гагарина. Наш волейбольный «Зенит», завоевавший все трофеи. Женское волейбольное «Динамо», ставшее обладателем Кубка. Наши дружины по хоккею на траве: мужчины стали 16-кратными чемпионами страны, женская команда впервые завоевала «золото» чемпионата страны. Продолжили свое победное шествие «КАМАЗ-Мастер» и «Синтез», радуют УНИКС и «Рубин».

Хочу также сегодня привести несколько цифр. В Татарстане насчитывается 377 человек, которые входят в состав сборных России по олимпийским видам спорта. 500 спортсменов входят в составы юниорских сборных России. Это наш спортивный резерв. На международных первенствах и чемпионатах мы завоевали 310 медалей – у нас есть чемпионы мира, Европы, обладатели Кубков по разным видам спорта.

Нельзя представить, чтобы Казань и Татарстан были без спортивных событий. Особняком 2018 года явился чемпионат мира по футболу. На «Казань Арене» прошло 6 потрясающих матчей – легендарные спортивные команды, атмосфера неимоверного праздника. По мнению общественности и, конечно, президента ФИФА Джанни Инфантино, это был фантастический чемпионат. Огромное всем спасибо за эту слаженную работу. Это наша большая победа.

Помимо всего прочего, мы продолжили свою уникальную программу строительства спортивных сооружений. Сегодня Татарстан лидер по количеству бассейнов, лидер по количеству ледовых арен. Только в текущем сезоне мы сдали еще 10 бассейнов, 2 ледовые арены, 5 спортивных комплексов, порядка 200 площадок, и эту программу мы продолжаем. Все, что я озвучил – это работа нашей большой команды. И, конечно, отдельная благодарность нашему главному тренеру, Президенту Рустаму Нургалиевичу Минниханову, за всестороннюю поддержку», - приветствовал министр.

Из рук Владимира Александровича свои награды получили первые лауреаты вечера в разделе «Массовая физическая культура и спорт».

«Лучший сельский район Республики Татарстан по постановке физкультурно-оздоровительной работы» - Спасский муниципальный район;

«Лучший сельский район Республики Татарстан по подготовке спортивного резерва и развитию базовых олимпийских видов спорта» - Тетюшский муниципальный район (среди районов с населением до 30 тысяч человек); Сабинский муниципальный район (среди районов с населением от 30 до 55 тысяч человек);

«Лучший город Республики Татарстан по постановке массовой физкультурно-оздоровительной работы» - город Азнакаево;

«Лучший город Республики Татарстан по подготовке спортивного резерва и развитию базовых олимпийских видов спорта» - город Зеленодольск (среди городов с населением от 55 до 100 тысяч человек); город Казань (среди городов с населением свыше 100 тысяч человек);

«Лучший вуз Республики Татарстан по постановке массовой физкультурно-оздоровительной и спортивной работы» - КНИТУ-КАИ;

Также министр вручил впервые учрежденное почётное переходящее знамя «Передовик ГТО». Победителем и обладателем переходящего флага ВФСК ГТО стал город Альметьевск.

Для награждения в разделе «Спортивные надежды Татарстана» на сцену поднялись депутаты Государственной Думы РФ Марат Бариев и Ольга Павлова, которые вручили заветные награды в номинации «Лучшая спортивная школа», а также поощрили дипломами многочисленных татарстанских юниоров:

«Лучшая спортивная школа» - ДЮСШ Алексеевского района (среди муниципальных районов РТ);

ДЮСШ по водно-гребным видам спорта г. Казани (среди городских округов и городов муниципальных районов РТ);

РСШОР по стендовой и пулевой стрельбе (среди школ олимпийского резерва, комплексных школ, имеющих одно или несколько специализированных отделений);

РСШОР по фехтованию (среди специализированных школ олимпийского резерва с одним отделением).

Награды в блоке «Спортивные общественные организации» вручила заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Лейла Фазлеева.

«Лучшее физкультурно-спортивное общество Республики Татарстан» - Физкультурно-спортивное общество инвалидов РТ и Физкультурно-спортивное общество «Динамо»;

«Лучшая федерация Республики Татарстан по техническим видам спорта» - Федерация автомобильного спорта РТ;

«Топ-6 федераций Республики Татарстан по неолимпийским видам спорта» - Федерация самбо РТ; Федерация корэш РТ; Федерация пауэрлифтинга РТ; Федерация армрестлинга РТ; Филиал Российского союза боевых искусств по РТ; Федерация шахмат РТ;

«Лучшая федерация Республики Татарстан по неолимпийским видам спорта» - Федерация борьбы на поясах Республики Татарстан;

«Топ-3 федераций Республики Татарстан по игровым видам спорта» - Федерация хоккея РТ; Федерация футбола РТ; Федерация хоккея на траве РТ.

«Лучшая федерация Республики Татарстан по игровым видам спорта» - Федерация волейбола РТ.

Победителей в номинации «Топ-13 федераций Республики Татарстан по олимпийским видам спорта» наградил Заслуженный мастер спорта СССР по плаванию, четырехкратный Олимпийский чемпион, почетный член Международного олимпийского комитета Александр Попов.

В «Топ-13» вошли: Федерация настольного тенниса РТ, Федерация спортивной борьбы РТ, Федерация тхэквондо РТ, Федерация легкой атлетики РТ, Федерация бадминтона РТ, Федерация дзюдо РТ, Федерация художественной гимнастики РТ, Федерация конного спорта РТ, Федерация прыжков в воду РТ, Региональное отделение Федерации сноуборда России в РТ, Федерация тенниса РТ, Федерация стендовой и пулевой стрельбы РТ, Федерация плавания РТ.

«Лучшей федерацией Республики Татарстан по олимпийским видам спорта» была признана Федерация лыжных гонок и биатлона РТ. Также «За заслуги в развитии лыжных гонок» президент Федерации лыжных гонок и биатлона РТ Ильшат Фардиев был награжден Почетным знаком Олимпийского комитета России.

Александр Владимирович со сцены поблагодарил Рустама Минниханова за его работу в спортивной сфере, которая положительно влияет не только на Татарстан, но и на всю Россию. Он также отметил роль президентов федераций различных видов спорта:

«Люди, которые стоят за моей спиной, обеспечивают всем вам, уважаемые спортсмены, бесперебойный тренировочный процесс, решают ваши социальные вопросы, помогают с учебой, проживанием, питанием. Без их помощи, без непосредственного руководства Министерства спорта Республики Татарстан, наверное, многие бы из вас здесь сегодня не присутствовали. Давайте мы их всех поблагодарим бурными аплодисментами. Спасибо вам огромное!», - сказал он.

В разделе «Специальные награды» победители получили награды из рук члена Совета Федерации Федерального Собрания РФ Ильдуса Ахметзянова.

Лауреатами в номинации «Твори добро» стали председатель Федерации футбола Арского муниципального района Руслан Хамитов, генеральный директор компании «Строй-Гарант» Кукморского муниципального района Ильсур Шарипов, Наталья Величко - заместитель Вадима Сулакова – руководителя Группы компаний «Крайс», учредителя Фонда поддержки детского волейбола в РТ.

Номинация «За служение спорту»:

Эдуард Шайхнурович Галеев – главный тренер сборных команд РТ по лыжным гонкам. Член Президиума коллегии спортивных судей РФ, Заслуженный работник физической культуры России и Татарстана;

Ирина Васильевна Полякова – Заслуженный мастер спорта России по лыжным гонкам и биатлону среди спортсменов с ПОДА. Чемпион и серебряный призёр зимних Паралимпийских игр, 4-х кратный чемпион мира. Ныне – тренер призёра Паралимпйских игр и чемпиона мира Марты Зайнуллиной;

Николай Сергеевич Моржин – директор Детско-юношеской спортивной школы №1» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан. Заслуженный работник физической культуры России, он стал финалистом российского голосования в номинации «За служение спорту». Стаж его работы по специальности составляет 57 лет, 44 из них он возглавляет спортивную школу Нижнекамска.

Номинация «Стабильность, мастерство, долголетие»:

7-кратный абсолютный чемпион мира по бодибилдингу Наталья Быстрова;

игрок ВК «Зенит-Казань», Олимпийский чемпион, Заслуженный мастер спорта России Максим Михайлов;

Клуб хоккея на траве «Динамо-Казань», 16-кратный чемпион России.

Номинация «На личном примере»:

Руководитель Исполнительного комитета муниципального образования г. Казани Денис Калинкин;

Заместитель руководителя Аппарата Кабинета министров РТ – управляющий делами Сергей Коростелев;

Номинация «Цифра года» - серия спортивных мероприятий «Timerman» (17 соревнований по 5 видам спорта, в которых приняли участие 32 840 человек);

Номинация «Прорыв года»:

Клуб хоккея на траве «Динамо-Гипронииавиапром» (команда впервые стала чемпионом России, сместив с верхней ступеньки пьедестала бессменного победителя последних восьми российских чемпионатов московское «Динамо Москомспорт»);

Регби клуб «Энергия» (третий год подряд команда завоевала Кубок России по пляжному регби среди мужских команд, в чемпионате Европы по пляжному регби в составе сборной России участвовало 7 воспитанников клуба, и тогда они завоевали золотые медали);

Номинация «Событие года» – Фестиваль болельщиков FIFA 2018 года в Казани.

Награды в «Игровых и неолимпийских видах спорта» вручил 4-кратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов.

«Лучший спортсмен Республики Татарстан по неолимпийским видам спорта» (среди женщин) - Виктория Воронина, призер чемпионатов мира и Европы по армрестлингу, Заслуженный мастер спорта России;

«Лучший спортсмен Республики Татарстан по неолимпийским видам спорта» (среди мужчин) - Ильяс Хуснутдинов, Мастер спорта России международного класса по ушу, победитель Кубка мира 2018 года;

«Лучший спортивный клуб Республики Татарстан»:

Хоккейный клуб «Ак Барс», пятикратный чемпион России, трехкратный обладатель кубка Гагарина;

Волейбольный клуб «Зенит-Казань», десятикратный чемпион России, восьмикратный обладатель Кубка России, семикратный обладатель Суперкубка России, победитель Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира;

Команда «КАМАЗ-мастер», пятнадцатикратный победитель супермарафона «Дакар», в 2018 году экипажи команды стали победителем ралли «Дакар» и ралли-рейда «Шёлковый путь».

Алексей Юрьевич поздравил всех номинантов, отметив, что они являются примером подражания для всей страны:

«Все, что делает Татарстан – это, действительно, то, к чему нужно стремиться. Через годы мы придем к тому, что те шаги, которые совершает руководство Татарстана – это реально то, что делает нашу страну сильнее. Спасибо всем вам огромное за ваш труд. Вместе мы можем сделать очень и очень многое. Всем здоровья, добра и любви. С наступающим Новым годом!», - сказал он.

Лучших спортивных журналистов Татарстана наградил руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айрат Зарипов.

«Самое спортивное СМИ Республики Татарстан» - деловая электронная газета «БИЗНЕС Online»;

«Лучший спортивный журналист Республики Татарстан» - Алексей Анисимов, Информационное Агентство «Татар-информ;

«Лучшая спортивная редакция Республики Татарстан» - интернет-газета «Реальное время»;

«За долголетие в спортивной журналистике и верность профессии» - Марсель Бикбаев, Телеканал «Эфир».

Победителей в номинации «Тренер года» наградил председатель Совета Национальной федерации бадминтона России Андрей Антропов:

«Я впервые присутствую на таком мероприятии. Честно, впечатляет. Хотелось бы присоединиться к поздравлениям, пожелать номинантам огромного здоровья. И, конечно же, Президента Татарстана поблагодарить за все то, что он делает для спорта в республике», - обратился к собравшимся Андрей Михайлович.

«Лучший тренер года Республики Татарстан» (среди женщин) - Светлана Михайловна Сафронова, старший тренер по волейболу Казанского училища олимпийского резерва, Олимпийская чемпионка, чемпионка Европы, призер Кубка мира, Заслуженный мастер спорта СССР;

«Лучший тренер года Республики Татарстан» (среди мужчин) - Главный тренер хоккейного клуба «Ак Барс», Олимпийский чемпион, многократный чемпион мира и Европы, Заслуженный мастер спорта СССР, Заслуженный тренер России.

Лучших спортсменов года наградил Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. Перед вручением заветных статуэток Рустам Нургалиевич обратился к присутствующим с приветственным словом:

«Уважаемые спортсмены, руководители наших федераций, уважаемые ветераны, наши московские гости, искренне хочу поблагодарить вас за тот вклад, который вы привносите для прославления нашей республики. Каждая ваша победа – это победа нашей республики. А в целом не только Татарстана, но и всей Российской Федерации.

Сегодня много делается в республике в части инфраструктуры, для поддержки талантов. Эта работа носит системный характер, и мы видим её результаты. Спорт – это некий бренд нашей республики. Не зря она самая спортивная – это не я придумал, это приз, который мы в этом году получили. Я всех вас с этим поздравляю.

Нам очень приятно видеть здесь молодое поколение, которое имеет огромные перспективы в будущем, нам очень приятно видеть здесь ветеранов, которые поддерживают нашу молодежь, и, конечно же, спортсменов, прославляющих нашу республику. Большое спасибо нашим московским коллегам, им отдельные аплодисменты.

Меня, конечно, назвали главным тренером. Я не отказываюсь, но если не будет системной работы каждого из нас, таких результатов не будет. Я, в свою очередь, заявляю, что мы поддерживали, поддерживаем, и будем поддерживать спорт», - сказал Рустам Нургалиевич.

«Лучший спортсмен с ограниченными возможностями здоровья» (среди женщин) - Марта Зайнуллина, Заслуженный мастер спорта России по биатлону и лыжным гонкам среди спортсменов с ПОДА. Серебряный призер и дважды бронзовый призер двенадцатых Паралимпийских зимних игр 2018 года;

«Лучший спортсмен с ограниченными возможностями здоровья» (среди мужчин) - Олег Донцов – бадминтон. Дважды бронзовый призер чемпионатов Европы, чемпион России, обладатель Кубка России 2018 года. Мастер спорта России, студент Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма;

«Лучший спортсмен Республики Татарстан» (среди женщин) - Евгения Тарасова – фигурное катание на коньках, парное катание. Серебряный призер Зимних Олимпийских игр 2018 года, призер чемпионата мира, победительница финала Гран-при, чемпионка Европы, чемпионка России, Заслуженный мастер спорта России;

Евгения, готовящаяся в данный момент к выступлению в чемпионате России, не смогла присутствовать на церемонии, но записала для собравшихся гостей специальное видеообращение:

«Это победа стала для меня большим подарком перед Новым годом. Я благодарна за оказанную мне честь. Хочу сказать огромное спасибо всем болельщикам, тренерам, всем, кто меня поддерживает, работает со мной, помогает в нашем трудном виде спорта», - сказала она.

«Лучший спортсмен Республики Татарстан» (среди мужчин) - Андрей Ларьков. Серебряный и бронзовый призер Зимних Олимпийских зимних игр 2018 года по лыжным гонкам, серебряный призер чемпионата мира, многократный победитель чемпионатов России, Заслуженный мастер спорта России.

Андрей Ларьков, находящийся в Швейцарии на соревнованиях, также записал видео послание для гостей церемонии:

«Спасибо большое за столь высокую оценку моих достижений. Я очень счастлив. Я надеюсь, что при поддержке наших болельщиков мы и в дальнейшем будем достигать наивысших спортивных результатов. Поздравляю всех участников церемонии, и желаю успехов. Спасибо!», - сказал он.

Отметим, что заветные статуэтки из рук Рустам Минниханова получили родители татарстанских призеров Олимпийских игр.

Победители в номинациях премии определены по статистическим показателям, информационным материалам и решением экспертной комиссии.

В 2018 году спортсмены Республики Татарстан многократно поднимались на пьедесталы почета международных соревнований в различных видах спорта, в очередной раз продемонстрировав свои силу и мастерство. Наши спортсмены становились победителями и призерами Олимпийских игр, чемпионатов, Первенств, Кубков мира и Европы, а также международных турниров и по итогам года завоевали 310 наград по олимпийским видам спорта только на международной арене.