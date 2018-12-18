Сахалинские хоккеисты взяли бронзу на турнире «Кубок Гризли» - Советский спорт
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    • 18 декабря 2018 11:56Источник: «Советский спорт»Регион: Сахалинская область

    Сахалинские хоккеисты взяли бронзу на турнире «Кубок Гризли»

    Сборная Сахалинской области по хоккею, созданная для участия в I Международных спортивных играх "Детях Азии", с 6 по 12 декабря принимала участие в тренировочных сборах на базе спортивной школы "Созвездие" в Москве. В рамках подготовки игроки островной команды приняли участие в товарищеских встречах с соперниками из Подмосковья.

    Более серьезной проверкой на прочность для наших игроков стал турнир "Кубок Гризли", который прошел накануне в городе Алексин Тульской области.

    Сахалинские хоккеисты стали бронзовыми призерами соревнований.

    Всего в категории "U-14" приняли участие пять команд, в том числе одна женская. Островные хоккеисты победно провели четыре матча, уступив в полуфинале команде из Одинцово (2:5). На первом месте соперники из Рязани, а серебро взяла "Армада-04" из Одинцово.

    Островная команда состоит из игроков «Кристалла» и «Арены Мастер» 2004-2005 годов рождения.

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