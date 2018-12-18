Виктория Лазаренко и Сергей Романов одержали победу в могуле на Этапах Кубка России по фристайлу

18 декабря 2018 12:00 Источник: «Советский спорт» Регион: Красноярский край

В Красноярске на трассах нового кластера «Сопка» (ул. Биатлонная, 25 б) стартовали тестовые мероприятия Зимней универсиады-2019 – Этапы Кубка России по фристайлу и сноуборду. 17 декабря состоялись церемония открытия соревнований по сноуборду и официальная тренировка по этому виду спорта. Также были разыграны медали в могуле среди фристайлистов, после чего состоялось награждение победителей и призеров в этой дисциплине. Вход для болельщиков был свободный.

Днем на «Сопке» прошла краткая приветственная церемония для участников соревнований по сноуборду, а также официальная тренировка спортсменов в дисциплине «биг-эйр». Главный судья соревнований по сноуборду Алексей Потапов пожелал сноубордистам удачи и назвал кластер «Сопка» долгожданным спортивным объектом, где есть все для воспитания будущих звезд фристайла и сноуборда: «На данный момент в России нет подобных центров, где были бы подготовлены трамплины и трассы такого уровня для тренировок и соревнований. Многие уже интересуются, можно ли здесь проводить тренировочные сборы и спортивные мероприятия. Я надеюсь, что в будущем на «Сопке» будут проходить соревнования всероссийского и международного уровня».

Вечером на объекте Студенческих игр состоялись соревнования по фристайлу, сначала прошла квалификация, определившая участников финала, после которого 6 фристайлистов вышли в суперфинал. По итогам трех заездов сильнейшей в этой дисциплине среди женщин стала Виктория Лазаренко, сохранившая лидерство с первого старта. «У меня была цель – взять золото, и я ее достигла, несмотря на присутствие волнения. Победить мне помог не только соответствующий настрой, но и хорошая спортивная подготовка к соревнованиям, за что я благодарна моему тренеру. Трасса кластера «Сопка» понравилась, мне интересно выступать здесь», - поделилась своими впечатлениями победительница.

Серебряную медаль завоевала Елизавета Безгодова, также укрепившаяся на второй позиции с начала соревнований. Третье место заняла Анна Герасимова, входившая в первую десятку после квалификации.

У мужчин обладателем золота стал Сергей Романов из республики Казахстан, который по итогам квалификации был девятым, после финала – четвертым, а по результатам суперфинала – первым. Победитель признался, что не рассчитывал на золотую медаль: «Я рад сегодняшней победе, ведь у меня были довольно сильные соперники. Объект, подобный кластеру «Сопка», я видел только на Зимней универсиаде-2017 в Алматы – трассы в Красноярске хорошие».

Серебряный призер в могуле – Андрей Угловский, до суперфинала он был лидером соревнований. Третьим стал Михаил Алейников, сохранивший эту позицию с финала.