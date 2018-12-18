Развитие бадминтона на островах обсудили сегодня в областном центре - Советский спорт
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    • 18 декабря 2018 12:02Источник: «Советский спорт»Регион: Сахалинская область

    Развитие бадминтона на островах обсудили сегодня в областном центре

    Рабочее совещание с представителями региональной федерации бадминтона, Сахалинского госуниверситета, министерства образования, а также министерства спорта туризма и молодежной политики области прошло сегодня в Южно-Сахалинске. На нем разработали дорожную карту действий, которая поможет популяризировать бадминтон на островах.

    Сегодня занятия по бадминтону на Сахалине имеют скорее любительских характер. Отдельные секции существуют в некоторых школах Корсаковского района, а также областного центра. Тренировки для взрослых и детей также проводят в зале теннисного клуба Хоккайдо.

    Ежегодно среди немногочисленных поклонников этого вида спорта проходят городские и областные соревнования. Некоторые бадминтонисты выступают и за пределами островов.

    - Сахалинцы уже выступали на дальневосточных соревнованиях. Совсем недавно такие прошли в Хабаровске. Там наша представительница заняла 4 место. Для нас это высокий результат, - рассказал председатель федерации бадминтона Сахалинской области Сергей Долгов. – Ездили также взрослые и школьники в Хабаровск и взяли там бронзу.

    Представители региональной федерации бадминтона хотят сделать этот вид спорта более популярным. Для этого специалисты уже проводили открытые уроки для детей, а также семинары для преподавателей физической культуры. В планах бадминтонистов - включить вид спорта в программу дополнительного образования в школах.

    - Специалисты нашей федерации готовы ездить и рассказывать об этой игре, показывать то, как правильно в нее играть, - продолжает Сергей Долгов, - Пусть бадминтон будет не во всех школах, а хотя бы в 10 по всей области. Этого для начального этапа будет достаточно.

    Азы бадминтона сегодня также осваивают студенты ЮСПК СахГУ, которые в будущем станут тренерами. Они изучают вид спорта не только на практике, но и в теории. Подобные занятия хотят ввести и программу обучения учителей физической культуры.

    На рабочем совещании определили план дальнейших действий. Представители федерации должны усовершенствовать программу развития бадминтона на островах, а также разработать программу дополнительного образования в школах по этому виду спорта.

    - Следующий шаг – включение бадминтона в вариативную часть учебного плана в общеобразовательных школах. Здесь уже пойдет отработка. Какие учителя прошли обучение, кто уже готов этим направлением заняться. Пусть всего две или три школы будут, но они начнут занятия уже в 2019 году, - отметила директор департамента физической культуры и спорта областного минспорта Ирина Рябкина.

    Бадминтон также планируют включить в Концепцию развития студенческого спорта на Сахалине, которую разрабатывают сегодня. Курировать выполнение планов будет министерство спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области. Итоги этой работы обсудят на следующем рабочем совещании, которое состоится в марте 2019 года.

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