Полина Бухмиллер стала чемпионкой Сибири по самбо

18 декабря 2018 12:03 Источник: «Советский спорт» Регион: Омская область

Всего омские спортсмены выиграли четыре награды разного достоинства.

В Новосибирске завершился чемпионат и первенство Сибирского федерального округа по самбо. В турнире принимали участие более 300 спортсменов из 10 регионов.

Спортсмены Омской области завоевали 4 награды разного достоинства. Наибольшего успеха добилась представительница областного Центра спортивной подготовки Полина Бухмиллер. Она поднялась на высшую ступень пьедестала в весовой категории до 60 кг, победив в решающей схватке Юлию Мундышеву из Новосибирска.

«Серебро» досталось омичке Светлане Жерновой в весе до 80 кг. В финале она уступила Арине Хрыкиной из Красноярского края.

Третье место среди мужчин занял Рифат Бугулбаев (до 68 кг), а среди юниоров бронзовую медаль завоевала Кристина Березнюк, замкнув тройку призеров в весе до 72 кг.