16 сильнейших команд России примут участие в тестовых соревнованиях Зимней универсиады-2019 по керлингу

18 декабря 2018 12:04 Источник: «Советский спорт» Регион: Красноярский край

С 21 по 25 декабря во Дворце спорта имени Ивана Ярыгина пройдет десятое тестовое мероприятие Зимней универсиады-2019 – Кубок России по керлингу среди женских команд. В соревнованиях примут участие 16 сильнейших команд из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Иркутской, Свердловской и Новосибирской областей, Красноярского края и республики Татарстан. Вход для болельщиков на все соревнования во Дворце спорта имени Ивана Ярыгина свободный.

За победу в Кубке России по керлингу среди женских команд поборются спортсменки, которые уже показывали высокие результаты на международных соревнованиях. Например, Анастасия Брызгалова – участница зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане. В 2016 году она завоевала «золото» на чемпионате мира среди смешанных команд и чемпионате мира среди смешанных пар.

Также среди именитых участников турнира - трехкратная участница Олимпийских игр, двукратная чемпионка и трехкратная призерка зимних Универсиад в составе студенческой сборной России Екатерина Галкина. Достойную конкуренцию спортсменкам составят Алина Ковалева, чемпионка Европы 2015 года, которая в 2018 году стала обладательницей Кубка России по керлингу среди смешанных команд, и Мария Бакшеева, завоевавшая «бронзу» в чемпионате России по керлингу среди женщин.

Красноярский край на Кубке России по керлингу среди женских команд представят Анна Веневцева, Елена Комлева, Анна Лукьянчикова и Кристина Алейникова. В 2017 году Анна Веневцева стала победительницей Всероссийских соревнований Студенческой лиги керлинга, а в 2018 году завоевала первое место в чемпионате Сибирского федерального округа по керлингу среди смешанных команд. Кроме того, спортсменка является «серебряной» призеркой студенческого фестиваля керлинга в Харбине (Китай). Анна Веневцева уже вошла в состав сборной России по керлингу на Зимней универсиаде-2019.