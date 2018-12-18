В Омске состоялся грандиозный детский футбольный форум

18 декабря 2018 12:06 Источник: «Советский спорт» Регион: Омская область

В минувшие выходные наш город принимал Детский международный культурно-спортивный фестиваль, в рамках которого состоялся футбольный турнир «Кубок дружбы народов».

В манеже «Красная звезда» 15 и 16 декабря яблоку было негде упасть. Полсотни детских футбольных команд из Омска, Новосибирска, Тюмени, Петропавловска, Усть-Каменогорска, Караганды и Павлодара боролись за медали, а родители юных футболистов от души поддерживали своих детей. Всего в матчах приняли участие около 600 маленьких спортсменов! По словам организаторов, ребятам удалось в эти зимние дни по-настоящему согреть наш сибирский город своей энергией, а заодно продемонстрировать интересный футбол и настоящую взрослую волю к победе.

Насыщенной была жизнь и «вокруг футбола». Зрители могли оценить мастерство омских вокальных и хореографических коллективов, поучаствовать в мастер-классах по прикладному и художественному творчеству, организованных Сибирским центром казахской культуры «Молдiр» и Омским региональным общественным Фондом развития русской культуры имени П.А. Столыпина, увидеть их выставки и, конечно, пообщаться с профессионалами и любителями футбола из других регионов.

Всего на турнире было разыграно 10 комплектов наград. В самой младшей возрастной группе, где выступали «будущие Месси» 2013-го года рождения, 1-е место заняли «Барсы» из Усть-Каменогорска. «Золото» взяли и их более взрослые одноклубники, выступавшие в возрастной группе 2007-2009 годов рождения.

Ребята, родившиеся в 2010 году, выступали в двух группах. Победителями в группе «А» стали кудесники мяча из омского «Нефтяника», а в группе «Б» сильнейшими оказались футболисты омской футбольной школы «Юниор» из команды «Комарова».

Среди спортсменов 2011 года рождения в группе «А» на 1-е место поднялись представители «Юниора», а в группе «Б» – «Красной звезды». Обе команды защищали честь Омской области. В баталиях игроков 2012 года рождения победителями вышли «юниоровцы» и «Красная звезда».

В группе 2004-2006 годов рождения не нашлось равных «Спартаку», представлявшему микрорайон «Прибрежный»