Арам Амирханян и Хусейн Байсангуров показали вес перед боем за 4 пояса в Казани

18 декабря 2018 12:08 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

Арам Амирханян (69, 80 кг) опередил на весах Хусейна Байсангурова (69,65 кг) на официальной процедуре взвешивания, завершившейся в Поволжской академии спорта в Казани.

18 декабря в рамках вечера бокса «Ринг Чемпионов - Кубок Казанского Кремля», который пройдет в казанском КРК «Пирамида», состоится супер-поединок за четыре титула WBO International, IBF International, WBA Continental и чемпиона EBP во втором полусреднем весе. Российский рефери Юрий Копцев будет обслуживать главный бой вечера. Ему будет помогать бригада нейтральных судей: Павел Кардини (Польша) от IBF, Йорк Милке (Германия) от WBA, Лешек Янковяк (Польша) от WBO.

Полный файткард турнира «Ринг Чемпионов - Кубок Казанского Кремля» выглядит так:

Второй полусредний вес: Арам Амирханян (Россия) - Хусейн Байсангуров (Россия), 12 раундов;

Полусредний вес: Гор Ерицян (Армения) - Алвин Лагумбай (Филиппины), 10 раундов за титул чемпиона мира WBO (молодежь);

Легкий вес: Дмитрий Наумов (Россия) - Арслан Магомедов (Россия), 8 раундов;

Первый полулегкий вес: Нарек Абгарян (Армения) - Шахзодбек Шаробиддинов (Узбекистан), 8 раундов;

Супер-средний вес: Асламбек Идигов (Россия) - Константин Питернов (Россия), 8 раундов;

Первый тяжелый вес: Вахид Акчурин (Россия) - Отабек Ибрагимов, 4 раунда.