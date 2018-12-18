В поселке Высокая Гора состоялся турнир на Кубок «Спартака»

18 декабря 2018 12:09 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

15 и 16 декабря в поселке Высокая Гора состоялся открытый республиканский турнир по мини-футболу и волейболу на Кубок «Спартака».

В упорной борьбе обладателем Кубка «Спартака» по мини-футболу третий год подряд стала команда МУП ПАТП-2 г. Казани. Второго места удостоилась команда ПАО «Таттелеком». Третье место досталось команде АО «Казанское моторостроительное производственное объединение».

Лучшим игроком турнира по мини-футболу был признан Шамсутдинов Азат – МУП ПАТП-2 г. Казань. Лучший вратарь турнира – Гайнатуллин Булат – МУП ПАТП-2 г. Казань.

Обладателем Кубка «Спартака» по волейболу стала команда ПАО «Казанского вертолетного завода». Второе место у команды Буинского муниципального района. Третье место досталось команде АО «Татэлектромонтаж».

Лучшим игроком турнира по волейболу был признан Башаров Нияз – ПАО «Казанский вертолетный завод».

В торжественной обстановке команды победители и призеры были награждены кубками, дипломами, медалями, вымпелами и ценными подарками.