В Зеленодольске состоялся I Кубок ДОСААФ РТ по хоккею памяти Марата Ахметшина - Советский спорт
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    • 18 декабря 2018 12:10Источник: «Советский спорт»Регион: Татарстан

    В Зеленодольске состоялся I Кубок ДОСААФ РТ по хоккею памяти Марата Ахметшина

    16 декабря в Ледовом дворце «Ледокол» г. Зеленодольска состоялся турнир по хоккею среди любительских команд на Кубок ДОСААФ Республики Татарстан, посвященный памяти Героя России Марата Ахметшина.

    В турнире приняли участие 4 любительские команды: «Стик» (Зеленодольск), «Сапсан» (Зеленодольск), «Совхоз Майский» (Зеленодольский район) и МЗСК (Завод силикатного кирпича) Волжского района Республики Марий Эл.

    Сначала хоккеисты провели две игры: «Стик» обыграл 3:0 «Майский», «Сапсан» взял вверх над гостями из соседней республики – 5:3. Затем, согласно Положению о турнире, прошел поединок за 3 место, в котором менее удачливее оказались марийские хоккеисты, уступившие с минимальным счетом – 3:4 – представителям «Совхоза Майский».

    В финальной игре «Стик» уверенно обыграл земляков из команды «Сапсан» – 5:1 – и стал первым обладателем Кубка ДОСААФ Татарстана памяти Марата Ахметшина.

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