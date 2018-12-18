В Зеленодольске состоялся I Кубок ДОСААФ РТ по хоккею памяти Марата Ахметшина

18 декабря 2018 12:10 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

16 декабря в Ледовом дворце «Ледокол» г. Зеленодольска состоялся турнир по хоккею среди любительских команд на Кубок ДОСААФ Республики Татарстан, посвященный памяти Героя России Марата Ахметшина.

В турнире приняли участие 4 любительские команды: «Стик» (Зеленодольск), «Сапсан» (Зеленодольск), «Совхоз Майский» (Зеленодольский район) и МЗСК (Завод силикатного кирпича) Волжского района Республики Марий Эл.

Сначала хоккеисты провели две игры: «Стик» обыграл 3:0 «Майский», «Сапсан» взял вверх над гостями из соседней республики – 5:3. Затем, согласно Положению о турнире, прошел поединок за 3 место, в котором менее удачливее оказались марийские хоккеисты, уступившие с минимальным счетом – 3:4 – представителям «Совхоза Майский».

В финальной игре «Стик» уверенно обыграл земляков из команды «Сапсан» – 5:1 – и стал первым обладателем Кубка ДОСААФ Татарстана памяти Марата Ахметшина.