В Красноярске зажгли «Огни большого города»

18 декабря 2018 12:12 Источник: «Советский спорт» Регион: Красноярский край

14-16 декабря в Красноярске состоялся Международный турнир по танцевальному спорту «Огни большого города».

На соревнования приехали более 880 пар, в числе которых 2 пары – представители Эстонии. География российских участников составила 8 регионов и 22 города.

Три дня танцевальные пары состязались за победу в европейской и латиноамериканской программах. Программа «Стандарт» состояла из танго, медленного и венского вальса, квикстепа и фокстрота. В программе «Латина» были представлены румба, джайв, самбо, пасодобль и ча-ча-ча. Турнир объединил на своём паркете детей, юниоров, молодежь, взрослых и сеньоров.

По итогам трех дней соревнований в копилку Красноярского края добавилось 45 медалей. Железногорские воспитанники завоевали 7 медалей, Канские – 4, остальные достались красноярским танцорам. Гости соревнований, пара из Эстонии Константин Городилов и Доминика Бергманнова, также получили «золото» в двух группах.