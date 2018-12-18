Команды Салехарда и Воркуты стали победителями Кубка Республики Коми по тхэквондо

18 декабря 2018 13:41 Источник: «Советский спорт» Регион: Республика Коми

В минувшие выходные в Воркуте прошёл Кубок Республики Коми по тхэквондо ВТФ и ИТФ.

В соревнованиях приняли участие спортсмены из 6 городов: Салехард, Лабытнанги, Усинск, Ухта, Сыктывкар, Воркута и команда из с. Выльгорт Сыктывдинского района. Самая многочисленная сборная в очередной раз приехала на соревнования из Салехарда. Причем уровень подготовки состава гостей очень высокий, что уже не раз подтверждали спортсмены на различных турнирах.

По словам главного судьи соревнований Софьи Тарьяновой, команды привезли разновозрастных спортсменов, за исключением юниоров, которые в данное время принимают участие в российских турнирах. Два дня спортсмены боролись за победу в личных дисциплинах. И по итогам первого дня соревнований по тхэквондо ВТФ наши спортсмены не смогли стать победителями. Кубок чемпионов завоевали Айслу Темиржанова (г. Салехард) и Ярослав Соловьев (г. Лабытнанги).

Во второй день соревнований по тхэквондо ИТФ представители Коми не оставили никому шансов на победу. Кубки достались Амину Алиеву (г. Сыктывкар) и Арине Борисовой (г. Ухта).

В командном зачёте места распределились следующим образом:

Тхэквондо ВТФ:

1. Салехард

2. Лабытнанги

3. Воркута

Тхэквондо ИТФ:

1. Воркута

2. Усинск

3. Ухта