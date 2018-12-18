45 районов Татарстана одновременно выйдут на зарядку

18 декабря 2018 13:43 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

22 декабря в 45 районах Республики Татарстан состоится крупнейшее событие в мире спорта и здорового образа жизни – Фестиваль Зеленого Фитнеса. Десятки тысяч татарстанцев одновременно выйдут заниматься спортом в парках и скверах.

Главное мероприятие пройдет в Казани (начало в 13:30) в спортивном комплексе «Мирас» с участием известных спортсменов и артистов, блогеров, а также первых лиц Республики Татарстан. Хедлайнеры Фестиваля – Группа In2Nation и заслуженная артистка РТ, финалистка шоу «Голос» Эльмира Калимуллина.

Сотни участников главного мероприятия смогут следить за происходящим во всех районах республики с помощью трансляции на большом экране. Всех ожидают бесплатные зоны с различными спортивными направлениями, мастер-классами, ярмаркой правильного питания, а также специализированная программа для детей. Для участников выступят чемпионы РТ – команда черлидеров NCT.