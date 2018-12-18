45 районов Татарстана одновременно выйдут на зарядку - Советский спорт
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    • 18 декабря 2018 13:43Источник: «Советский спорт»Регион: Татарстан

    45 районов Татарстана одновременно выйдут на зарядку

    22 декабря в 45 районах Республики Татарстан состоится крупнейшее событие в мире спорта и здорового образа жизни – Фестиваль Зеленого Фитнеса. Десятки тысяч татарстанцев одновременно выйдут заниматься спортом в парках и скверах.

    Главное мероприятие пройдет в Казани (начало в 13:30) в спортивном комплексе «Мирас» с участием известных спортсменов и артистов, блогеров, а также первых лиц Республики Татарстан. Хедлайнеры Фестиваля – Группа In2Nation и заслуженная артистка РТ, финалистка шоу «Голос» Эльмира Калимуллина.

    Сотни участников главного мероприятия смогут следить за происходящим во всех районах республики с помощью трансляции на большом экране. Всех ожидают бесплатные зоны с различными спортивными направлениями, мастер-классами, ярмаркой правильного питания, а также специализированная программа для детей. Для участников выступят чемпионы РТ – команда черлидеров NCT.

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