В Казани прошел чемпионат РТ по стоклеточным шашкам - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Матч-центр

  • Франция - Лига 1
    18-й тур
    окончен
    Кан
    Тулуза
    2
    1
  • Италия - Серия А
    16-й тур
    2-й тайм
    Болонья
    Милан
    0
    0
  • Германия - Бундеслига
    16-й тур
    2-й тайм
    Герта
    Аугсбург
    2
    2
  • Германия - Бундеслига
    16-й тур
    2-й тайм
    Вольфсбург
    Штутгарт
    2
    0
  • Германия - Бундеслига
    16-й тур
    2-й тайм
    Фортуна
    Боруссия Д
    2
    0
    • 18 декабря 2018 13:44Источник: «Советский спорт»Регион: Татарстан

    В Казани прошел чемпионат РТ по стоклеточным шашкам

    С 14 по 16 декабря в Казани состоялся очередной открытый чемпионат Республики Татарстан по стоклеточным шашкам среди мужчин и женщин.

    В соревнованиях, прошедших по швейцарской системе в 7 туров, приняли участие 34 шашиста из Богатых Сабов, Бугульмы, Высокой Горы, Зеленодольска, Тетюш, Чистополя, Казани и Воткинска (Республика Удмуртия).

    Победителями и призерами стали:

    Мужчины

    1-е место - Герасимов Вадим (Зеленодольский район) - 6 очков из 7 возможных
    2-е место - Семенов Сергей (Казань) - 5 очков
    3-е место - Мирзялалов Булат (Бугульма) - 4,5 очка

    Женщины

    1-е место - Пигачева Дарья (Казань) - 6 очков из 7 возможных
    2-е место - Шонина Дарья (Казань) - 6 очков
    3-е место - Гатауллина Елдыз (Казань) - 4,5 очка

    О редакции
    Политика конфиденциальности
    Реклама на сайте
    Правовая информация
    Вакансии
    © 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
    Мобильное приложение

    Новости спорта