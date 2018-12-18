В Казани прошел чемпионат РТ по стоклеточным шашкам

18 декабря 2018 13:44 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

С 14 по 16 декабря в Казани состоялся очередной открытый чемпионат Республики Татарстан по стоклеточным шашкам среди мужчин и женщин.

В соревнованиях, прошедших по швейцарской системе в 7 туров, приняли участие 34 шашиста из Богатых Сабов, Бугульмы, Высокой Горы, Зеленодольска, Тетюш, Чистополя, Казани и Воткинска (Республика Удмуртия).

Победителями и призерами стали:

Мужчины

1-е место - Герасимов Вадим (Зеленодольский район) - 6 очков из 7 возможных

2-е место - Семенов Сергей (Казань) - 5 очков

3-е место - Мирзялалов Булат (Бугульма) - 4,5 очка

Женщины

1-е место - Пигачева Дарья (Казань) - 6 очков из 7 возможных

2-е место - Шонина Дарья (Казань) - 6 очков

3-е место - Гатауллина Елдыз (Казань) - 4,5 очка