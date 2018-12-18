17 декабря состоялось заседание спортивного актива Смоленской области - Советский спорт
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    • 18 декабря 2018 13:47Источник: «Советский спорт»Регион: Смоленская область

    17 декабря состоялось заседание спортивного актива Смоленской области

    17 декабря 2018 года в г. Смоленске в Администрации Смоленской области проведено заседание спортивного актива региона, посвященное подведению итогов сезона 2018 года. В работе заседания приняли участие заместитель Губернатора Смоленской области – руководитель Аппарата Администрации Смоленской области А.А. Кожурина, начальник Главного управления спорта Смоленской области Э.М. Заенчковский, руководители и специалисты сферы физической культуры и спорта муниципальных образований региона, тренеры и спортсмены сборных команд Смоленской области.

    В приветственном слове заместитель Губернатора Смоленской области – руководитель Аппарата Администрации Смоленской области А.А. Кожурина поздравила участников заседания с наступающим Новым годом, подвела итоги спортивного сезона 2018 года, пожелала участникам заседания дальнейших успехов в развитии и пропаганде физической культуры и спорта в Смоленской области.

    В ходе заседания проведено награждение специалистов, спортсменов, тренеров ведомственными наградами Минспорта России, денежными поощрениями Администрации Смоленской области, благодарностями Главного управления спорта Смоленской области за показанные высокие спортивные результаты и плодотворную работу по развитию физической культуры и спорта в регионе. Спортсмены региона стали победителями и призерами всероссийских и международных соревнований в гиревом спорте, пауэрлифтинге, конном спорте, сумо, пулевой стрельбе, всестилевом каратэ, шорт-треке, судомодельном спорте и других видах спорта.

    Подведены итоги и награждены победители и призеры областного смотра-конкурса среди спортивных школ Смоленской области по трем группам на лучшее учреждение детей физкультурно-спортивной направленности. Проведено награждение победителей и призеров общекомандного зачета областной Спартакиады учащихся 2018 года по группам муниципальных образований Смоленской области.

    Проведено совещание со специалистами муниципальных образований региона по подготовке и сдаче государственной статистической отчетности в сфере физической культуры и спорта, обсуждены особенности календарного плана спортивных и физкультурных мероприятий Смоленской области на 2019 год.

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