Молодежная сборная РТ по спортивной борьбе завоевала 6 медалей на турнире в Иране - Советский спорт
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    • 18 декабря 2018 16:11Источник: «Советский спорт»Регион: Татарстан

    Молодежная сборная РТ по спортивной борьбе завоевала 6 медалей на турнире в Иране

    Молодежная сборная Республики Татарстан по спортивной борьбе в рамках совместных тренировочных сборов с командой Ирана приняла участие в турнире по вольной борьбе в Тегеране.

    За победу в соревнованиях боролись свыше 300 человек из 11 команд. Для молодых иранцев данный турнир является возможностью продемонстрировать себя перед высокой публикой, которая специально приходит на отбор перспективных спортсменов. Так, за весь турнирный день (14 часов) соревнования посетило два иранских олимпийских чемпиона, президент Федерации борьбы столицы страны и другие высокопоставленные лица.

    По итогам турнира татарстанские спортсмены завоевали 6 медалей – 2 «золота», 2 «серебра», 2 «бронзы» – и заняли 3 место в общем зачёте. С учётом того, что спортивная борьба в Иране очень популярна, татарстанские спортсмены произвели настоящий фурор и снискали уважение у местной публики. Ильназ Латыпов (65 кг) удостоился специального приза как самый техничный борец.

    Впереди команду Татарстана ждет ещё недельный курс совместной подготовки с лучшими иранскими борцами.

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