Факелоносцы пронесли огонь Зимней универсиады-2019 по улицам Кызыла

18 декабря 2018 16:21 Источник: «Советский спорт» Регион: Красноярский край

Этап Эстафеты огня XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года 18 декабря прошел в Кызыле. Факелоносцы стартовали около Национального музея им. Алдан-Маадыр и пробежали мимо известных достопримечательностей города до площади Арата.

В официальных мероприятиях Эстафеты огня приняли участие Глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол, Председатель Верховного Хурала Республики Тыва Даваа Кан-оол, Глава Кызыла Ирина Казанцева, Мэр Кызыла Карим Сагаан-оол, Депутат Законодательного Собрания Красноярского края Вера Оськина и чемпион мира по лыжному ориентированию, Посол Зимней универсиады-2019 Кирилл Веселов.

«Мы гордимся тем, что стали частью такой масштабной Эстафеты огня, – говорит Глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол. – У нас была уникальная возможность вложить в огонь Студенческих игр частицу энергии нашей молодой и спортивной республики. Эстафета огня Зимней универсиады-2019 подарила нам прекрасное чувство сопричастности к большому международному спортивному празднику».

Депутат Законодательного Собрания Красноярского края Вера Оськина, приветствуя жителей города со сцены, пригласила всех приехать в Красноярск в качестве зрителей Зимней универсиады-2019.

Общая протяженность маршрута Эстафеты огня Студенческих игр в столице Республики Тыва – 3800 м. Первым факелоносцем стал начальник отдела оперативного планирования Главного управления МЧС России по Республике Тыва, исполнительный директор Федерации лыжных гонок Республики Тыва, бронзовый призер чемпионата России по лыжным гонкам среди высших учебных заведений МВД России Валерий Шыырап.

Огонь по улицам Кызыла пронесли 17 факелоносцев, среди которых чемпион мира по кикбоксингу Кежик Монгуш, двукратный чемпион Европы по самбо, чемпион мира среди студентов, бронзовый призер Кубка Пан-Америки по дзюдо Альберт Монгуш, трехкратный чемпион мира по вольной борьбе среди военнослужащих, победитель первенства мира Начын Куулар, победитель первенства Европы по дзюдо Саян Ондар, серебряный призер чемпионата Европы по стрельбе из лука среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата Руслан Очур, ректор Тувинского государственного университета Ольга Хомушку, представитель компании Siberian Wellness Игорь Гончар, руководитель молодежного движения «Vo_Young_возрождение» Гульсара Сибагатуллина.

«Универсиада – это большой спортивный праздник, и очень почетно и приятно быть факелоносцем, – поделился впечатлениями трехкратный чемпион мира по вольной борьбе среди военнослужащих, победитель первенства мира Начын Куулар. – Все прошло так быстро! На маршруте нас поддерживали зрители, очень много людей вышли сегодня на улицы Кызыла. Уверен, что подобные яркие мероприятия очень важны и необходимы для популяризации спорта в нашей республике».

Во время финального праздника на площади Арата на главную сцену огонь Зимней универсиады-2019 доставил завершающий факелоносец этапа, Глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол, который зажег городскую чашу огня.

Из Кызыла огонь Зимней универсиады-2019 увезут в Абакан, где 21 декабря завершится федеральный этап эстафеты. Затем маршрут эстафеты пройдет по территории Красноярского края, в 2019 году огонь Студенческих игр встретят жители 13 городов. Завершится эстафета 1 марта 2019 года в Красноярске.