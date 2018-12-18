Стали известны имена всех победителей первенства России по бадминтону в Омске

18 декабря 2018 16:23 Источник: «Советский спорт» Регион: Омская область

Последние медали были разыграны в командном первенстве.

В Центре олимпийской подготовки «Авангард» завершилось лично-командное первенство России по бадминтону, в котором принимали участие 136 спортсменов из различных регионов страны: Архангельской, Воронежской, Калужской, Московской, Омской, Нижегородской, Новосибирской, Самарской, Свердловской, Саратовской областей, Татарстана, Башкортостана, Приморского, Пермского, Ставропольского краев, Москвы и Санкт-Петербурга.

Последний день турнира проходил под знаком командного первенства. В этом турнире сыграли 14 сборных. Наилучшего результата добилась сборная Москвы, переигравшая в финале Московскую область – 3:0. Замкнули тройку призеров представители Пермского края и Татарстана.

Напомним, что омский турнир успешно сложился для представительницы Башкортостана Галины Мезенцевой, которая выиграла все «золото» женской части соревнований. Сначала она первенствовала в личном разряде, переиграв в финале Полину Мастяеву из Москвы (21:12, 19:21, 21:8), а затем с той же Полиной в решающей встрече парного разряда победила пару из Санкт-Петербурга – Дарью Харлампович и Галину Лисочкину (21:16, 21:13). Ждал триумф Галину Мезенцеву и в миксте вместе с москвичом Родионом Сергеевым. В финале пара хоть и переиграла представителей Калуги и Москвы – Евгения Полевого и Полину Мастяеву – в трех партиях, но в решающем сете совершенно не оставила соперникам шансов – 20:22, 21:12, 21:3.

Мужской одиночный финал остался за представителем Москвы Сергеем Родионовым. В решающей встрече он в упорном поединке оказался сильнее своего земляка Алексея Заева – 21:18, 21:19. Оба финалиста не оставили шансов соперникам и в парном мужском разряде. В финале они обыграли пару из Калужской области – Ивана Васюкова и Евгения Полевого – (21:9, 21:16).

С полными протоколами соревнований можно ознакомиться в официальной группе Минспорта Омской области ВКонтакте - https://vk.com/minsportomsk