В Министерстве спорта РТ наградили лауреатов конкурса «Лучший тренер спортивной школы-2018»

18 декабря 2018 16:25 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

18 декабря в Министерстве спорта Республики Татарстан состоялось награждение победителей конкурсов «Лучший тренер спортивной школы-2018» и «Рейтинг среди РСДЮСШОР, СДЮСШОР, ДЮСШ Республики Татарстан за 2017 год».

Участники конкурсов получили заветные дипломы из рук первого заместителя министра спорта Республики Татарстан Халила Шайхутдинова. Перед началом церемонии награждения Халил Хамитович выступил с приветственным словом:

«Вчера при участии Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова мы подвели итоги традиционного конкурса «Спортсмен года», на котором были отмечены лучшие спортсмены, тренеры, федерации. Всего этого не было бы, если бы не было вас – тренеров спортивных школ. По итогам уходящего года Татарстан признан самым спортивным регионом России. Эта победа досталась нам впервые в том числе благодаря нашей совместной, системной работе.

Мы будем продолжать поддерживать все ваши начинания. Я еще раз всех вас благодарю, желаю крепкого здоровья, семейного благополучия и чтобы ваши воспитанники нас радовали», - сказал первый заместитель министра спорта РТ.

Республиканский конкурс «Лучший тренер спортивной школы» проводится с целью повышения престижа должности тренера-преподавателя образовательных организаций, осуществляющих деятельность в области физкультуры и спорта Республики Татарстан (РСДЮСШОР, СДЮСШОР, ДЮСШ), улучшения качества и эффективности тренировочного процесса.

Конкурс проводился по двум категориям (олимпийские и неолимпийские виды спорта) в четырех номинациях: «Массовость», «Мастерство», «Совершенство», «Молодой тренер». В конкурсе приняли участие 72 тренера из 45 учреждений.

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Республиканский смотр-конкурс «Рейтинг среди РСДЮСШОР, СДЮСШОР, ДЮСШ Республики Татарстан» проводится в целях повышения эффективности работы спортивных школ, изучения, обобщения и распространения передового опыта работы. Повышения качества тренировочного процесса в детско-юношеских спортивных школах. Развития творческого потенциала РСДЮСШОР, СДЮСШОР, ДЮСШ. Стимулирования подготовки спортсменов в сборные команды Республики Татарстан и Российской Федерации. Укрепления здоровья, формирования общей культуры и здорового образа жизни детей, подростков и молодежи.

Конкурс проводится по четырем группам: 1 – РСДЮСШОР, СДЮСШОР с одним отделением; 2 – РСДЮСШОР, СДЮСШОР, ДЮСШ (комплексные), имеющие одно или несколько специализированных отделений; 3 – ДЮСШ, городских округов и городов муниципальных районов Республики Татарстан, РДЮСАШ МС РТ; 4 – ДЮСШ муниципальных районов Республики Татарстан. В смотр-конкурсе участвовала 171 спортивная школа Республики Татарстан.

Результаты доступны по ссылке