Ульяновцев приглашают на массовые катания на коньках - Советский спорт
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    • 18 декабря 2018 16:27Источник: «Советский спорт»Регион: Ульяновская область

    Ульяновцев приглашают на массовые катания на коньках

    Для жителей региона ледовые катки открыты во дворах, стадионах, на детских и спортивных площадках. В рамках недели социальных инициатив бесплатные массовые катания будут организованы на спортивных объектах.

    Напомним, для проведения спортивных мероприятий и занятий физической культурой в зимнем сезоне 2018–2019 годов задействовано порядка 400 спортивных площадок на территории всех муниципалитетов Ульяновской области. Вопрос качественной подготовки спортивных баз и сооружений к зимнему периоду находится на особом контроле Губернатора Сергея Морозова.

    В настоящее время ледовые арены регионального центра доступны для посещения в соответствии с расписанием. Так, например, на стадионе «Волга» массовые катания организованы в среду, пятницу и выходные дни с 17.00 до 20.00. Детям до 12 лет вход бесплатный. На стадионе «Старт» ежедневно работают две площадки. Большая ледовая арена отрыта с 17.00 до 21.00, детская - с 11.00 до 21.00.

    В рамках недели социальных инициатив 22 декабря с 20.00 до 21.00 ульяновцы смогут бесплатно покататься на коньках в ледовом дворце «Волга-Спорт-Арена». Кроме того, 22 - 23 и 29 - 30 декабря с 15.00 до 22.00 все желающие могут принять участие в массовых катаниях на открытом корте ФОКа «Лидер» и с 18.00 до 20.00 на базе ФОКа «Союз». 22 – 23 декабря все желающие также могут бесплатно покататься с 16.00 до 17.00 на центральном стадионе «Труд».

    «Во всех районах нашего региона проходят благотворительные акции и спортивно-массовые мероприятия. В преддверии Нового года сотрудники Министерства физической культуры и спорта региона принимают участие в акции «Ни дня без подарка». Это прекрасная возможность окружить заботой и вниманием как начинающих спортсменов, так и ветеранов отрасли. Другая акция «Коробка добра» проходит до 23 декабря. Все собранные мягкие игрушки будут подарены детям на новогодних массовых катаниях в ледовом дворце «Волга-Спорт-Арена» 29 декабря», - отметил Министр физической культуры и спорта Ульяновской области Николай Цуканов.

    22 декабря в ФОКе «Лидер» по окончании матча «Ульяновск» – «Волна» (Казань) в рамках первенства ПФО по хоккею будет организован конкурс рисунков. Кроме того, на мероприятии ветераны спорта вручат детям подарки.

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