Бадмаева Даяна – серебряный призер Первенства Европы по тхэквондо - Советский спорт
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19 декабря 2018 10:17Источник: «Советский спорт»Регион: Калмыкия

Бадмаева Даяна – серебряный призер Первенства Европы по тхэквондо

Бадмаева Даяна Олеговна родилась 19 марта 2006 года в Элисте. Ученица 7А класса МБОУ "Калмыцкой этнокультурной гимназии им.Зая-Пандиты".

Начала заниматься тхэквондо (ВТФ) в Комплексной спортивной школе олимпийского резерва (БУ РК "РКСШОР") с 8 лет под руководством тренеров Боктаевой Байрты Сергеевны и Мальмакова Арслана Викторовича (БУ РК "РКСШОР"). Получила черный пояс 1 пум в апреле 2018 года. Имеет 1 взрослый разряд. За 4 года приняла участие в 33 турнирах по тхэквондо, из них в 32 была в тройке лучших.

Победительница следующих соревнований по тхэквондо:

  • Всероссийский турнир по тхэквондо "Кубок Северного Кавказа" памята МСМК участницы ХХVIII Олимпийских игр М.Мкртчян" Ессентуки 2015 г.

  • Первенство г.Элисты по тхэквондо в 2016 г.

  • Всероссийский турнир по тхэквондо GRANDMASTER СHALLENGE" Ростов-на-Дону в 2016 г.

  • Открытый турнир по тхэквондо "TORNADO CHALLENGE" Волжский 2016 г.

  • Международный турнир по тхэквондо "Кубок Дона" Ростов-на-Дону 2017 г.

  • Открытый турнир по тхэквондо "Кубок Пятигорья" Пятигорск 2017 г.

  • Открытое Первенство по тхэквондо "Кубок Эврики" Волжский 2017 г.

  • Международный турнир по тхэквондо "Кубок Эльбруса" Нальчик 2017 г.

  • Всероссийский турнир по тхэквондо "Защитник Отечества" Москва 2018 г.

  • Международный турнир по тхэквондо "Кубок Дона" Ростов-на-Дону 2018 г.

  • Всероссийские соревнования по тхэквондо "Кубок Рязанского Кремля" Рязань 2018г.

  • Открытый кубок Икрянинского р-на по тхэквондо Астрах.обл с. Икряное 2018 г.

  • Первенство Республики Калмыкия по тхэквондо 2018г.

  • Первенство России по тхэквондо (ВТФ) среди юношей и девушек 2004-2006г.р. КБР Нальчик 22-27 июля 2018 г.

В июле текущего года в городе Нальчик прошло первенство России по тхэквондо, где Даяна завоевала первое место и вошла в состав сборной России.

29 ноября 2018 г., в курортном городе «Marina d'Or» (Испания) стартовало Первенство Европы по олимпийскому тхэквондо среди кадетов, в котором воспитанница БУ РК «РКСШОР» и Федерации тхэквондо РК, Бадмаева Даяна стала серебряным призером.

Даяна провела пять поединков, три из которых выиграла досрочно.
1 бой – соперница Carot Christophersen (Дания) счет: 28-9

2 бой - Lenya Sauer (Германия) счет 30-6

3 бой - Hanne Waerzeggerls (Бельгия) счет 22-19

4 бой - Katarina Jaksic (Сербия) счет 22-12 (полуфинал)

5 бой финал – Darya Kostenevych (Украина) счет 11-20

По итогам соревнований в копилке у сборной России 7 золотых, 5 серебряных и 10 бронзовых медалей и 1 командное место!
Достижение Бадмаевой Даяны- это мощный прорыв калмыцкой школы тхэквондо ! Впервые в истории развития олимпийского тхэквондо в Калмыкии наша спортсменка достигли такого высокого результата на Первенстве Европы !
Это достижение - плод совместной работы коллектива, тренеров – профессионалов БУ РК «РКСШОР» Боктаевой Б.С , Андреевой А.В. , и Мальмакова А.В., Федерации тхэквондо РК и родителей Даяны.


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