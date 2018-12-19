Бадмаева Даяна – серебряный призер Первенства Европы по тхэквондо

19 декабря 2018 10:17 Источник: «Советский спорт» Регион: Калмыкия

Бадмаева Даяна Олеговна родилась 19 марта 2006 года в Элисте. Ученица 7А класса МБОУ "Калмыцкой этнокультурной гимназии им.Зая-Пандиты".

Начала заниматься тхэквондо (ВТФ) в Комплексной спортивной школе олимпийского резерва (БУ РК "РКСШОР") с 8 лет под руководством тренеров Боктаевой Байрты Сергеевны и Мальмакова Арслана Викторовича (БУ РК "РКСШОР"). Получила черный пояс 1 пум в апреле 2018 года. Имеет 1 взрослый разряд. За 4 года приняла участие в 33 турнирах по тхэквондо, из них в 32 была в тройке лучших.

Победительница следующих соревнований по тхэквондо:

Всероссийский турнир по тхэквондо "Кубок Северного Кавказа" памята МСМК участницы ХХVIII Олимпийских игр М.Мкртчян" Ессентуки 2015 г.

Первенство г.Элисты по тхэквондо в 2016 г.

Всероссийский турнир по тхэквондо GRANDMASTER СHALLENGE" Ростов-на-Дону в 2016 г.

Открытый турнир по тхэквондо "TORNADO CHALLENGE" Волжский 2016 г.

Международный турнир по тхэквондо "Кубок Дона" Ростов-на-Дону 2017 г.

Открытый турнир по тхэквондо "Кубок Пятигорья" Пятигорск 2017 г.

Открытое Первенство по тхэквондо "Кубок Эврики" Волжский 2017 г.

Международный турнир по тхэквондо "Кубок Эльбруса" Нальчик 2017 г.

Всероссийский турнир по тхэквондо "Защитник Отечества" Москва 2018 г.

Международный турнир по тхэквондо "Кубок Дона" Ростов-на-Дону 2018 г.

Всероссийские соревнования по тхэквондо "Кубок Рязанского Кремля" Рязань 2018г.

Открытый кубок Икрянинского р-на по тхэквондо Астрах.обл с. Икряное 2018 г.

Первенство Республики Калмыкия по тхэквондо 2018г.

Первенство России по тхэквондо (ВТФ) среди юношей и девушек 2004-2006г.р. КБР Нальчик 22-27 июля 2018 г.

В июле текущего года в городе Нальчик прошло первенство России по тхэквондо, где Даяна завоевала первое место и вошла в состав сборной России.

29 ноября 2018 г., в курортном городе «Marina d'Or» (Испания) стартовало Первенство Европы по олимпийскому тхэквондо среди кадетов, в котором воспитанница БУ РК «РКСШОР» и Федерации тхэквондо РК, Бадмаева Даяна стала серебряным призером.

Даяна провела пять поединков, три из которых выиграла досрочно.

1 бой – соперница Carot Christophersen (Дания) счет: 28-9

2 бой - Lenya Sauer (Германия) счет 30-6

3 бой - Hanne Waerzeggerls (Бельгия) счет 22-19

4 бой - Katarina Jaksic (Сербия) счет 22-12 (полуфинал)

5 бой финал – Darya Kostenevych (Украина) счет 11-20

По итогам соревнований в копилке у сборной России 7 золотых, 5 серебряных и 10 бронзовых медалей и 1 командное место!

Достижение Бадмаевой Даяны- это мощный прорыв калмыцкой школы тхэквондо ! Впервые в истории развития олимпийского тхэквондо в Калмыкии наша спортсменка достигли такого высокого результата на Первенстве Европы !

Это достижение - плод совместной работы коллектива, тренеров – профессионалов БУ РК «РКСШОР» Боктаевой Б.С , Андреевой А.В. , и Мальмакова А.В., Федерации тхэквондо РК и родителей Даяны.



