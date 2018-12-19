Вольники Коми завоевали две "бронзы" на турнире в Чувашии

19 декабря 2018 12:38 Источник: «Советский спорт» Регион: Республика Коми

17-18 декабря 2018 г. в спортивном комплексе Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова прошел Всероссийский турнир по вольной борьбе на призы Героя России, генерал-лейтенанта Николая Гаврилова.

Турнир является одним из самых значимых для борцов и имеет статус «мастерского». На получение звания Мастера спорта России смогут претендовать победители этого турнира. Поэтому в столицу Чувашии ежегодно приезжает много талантливой молодежи, которая мечтает повысить свое спортивное звание. Соревнования проходят в Чувашии уже 13-й раз.

Как сообщили в пресс-службе минспорта Коми, в соревновании приняли участие 180 спортсменов из 24 регионов – мужчины от 17 лет и старше. Всего было разыграно восемь комплектов медалей в весовых категориях до 57, 61, 65, 70, 74, 86, 97, 125 кг.

В качестве почётных гостей на соревнованиях присутствовали Герои России Николай Гаврилов, Вячеслав Бочаров, Сергей Лысюк, олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира по вольной борьбе Давид Мусульбес, бронзового призер Олимпийских игр, четырехкратный чемпион мир, чемпион Европы Сергей Корнилаев.

Команду ГБУ Республики Коми "СШОР № 2" отделения вольной борьбы представили спортсмены под руководством тренеров Анатолия Пошивалова и Алексея Альматова.

По итогам соревнований сыктывкарцы Юсуф Муталиев (74 кг) и Максим Зобнин (79 кг) завоевали бронзовые награды турнира.

*** Николай Федорович Гаврилов – уроженец села Янгличи Канашского района Чувашской Республики. Участник боевых действий в Афганистане. 14 января 2002 года указом Президента Российской Федерации полковнику Николаю Гаврилову присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением медали «Золотая Звезда». В 2007 году присвоено воинское звание «генерал-лейтенант авиации».