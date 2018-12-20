Рустам Минниханов: Автомобильный спорт в Татарстане имеет давние традиции - Советский спорт
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    • 20 декабря 2018 11:16Источник: «Советский спорт»Регион: Татарстан

    Рустам Минниханов: Автомобильный спорт в Татарстане имеет давние традиции

    Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов принял участие в традиционной церемонии, посвящённой закрытию автоспортивного сезона 2018 года. На встрече были подведены итоги уходящего сезона и отмечены лучшие спортсмены республики.

    Рустам Минниханов подчеркнул, что автоспорт в Татарстане имеет давние традиции. Сегодня в республике развито множество дисциплин автомотоспорта: ралли-рейд, кольцевые гонки, зимние трековые гонки, ралли-кросс, гонки на мотовездеходах и прочее.

    Татарстанские спортсмены-автогонщики добиваются серьёзных результатов как на российских, так и международных соревнованиях, заявил Президент РТ. Он особо отметил команду «КАМАЗ-Мастер», которая защищает честь России на престижных ралли-марафонах.

    Особое внимание в республике уделяется развитию детского автоспорта. Как правило, знакомство юных ребят с гонками начинается с картинг-клубов. По словам Президента Татарстана, в секциях картинга дети получают уникальные навыки управления транспортным средством, которые им обязательно пригодятся в будущем.

    Далее Рустам Минниханов вручил государственные награды Республики Татарстан наиболее отличившимся автогонщикам этого сезона.

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