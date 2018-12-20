Бойцы ООСО подвели итоги года

20 декабря 2018 11:18 Источник: «Советский спорт» Регион: Омская область

В Региональном центре по связям с общественностью состоялось расширенное заседание штаба Омского областного студенческого отряда.

Студенты в синих целинках подвели финишную черту под своей работой за 2018 год. На общем сборе встретились члены регионального штаба, командиры, комиссары направлений, вузов и линейных отрядов. Вопросы формирования командных составов штабов студенческих отрядов и сохранения численности бойцов стали одной из тем собрания. Командиры ООСО еще раз рассмотрели итоги работы студенческих отрядов в трудовом сезоне-2018.

По словам командира Омского областного студенческого отряда Алексея Потейко, уходящий год завершается на позитивной ноте. Достаточно сказать, что омский региональный штаб РСО занял 2-е место среди штабов российских отрядов. Каждому из вузовских штабов было, о чем рассказать на сегодняшнем заседании.

– Омские педагогические отряды являются одними из лидеров в стране. И мы работаем без нареканий. О нашей работе есть только положительные отзывы. В следующем году мы будем расширять географию объектов, на которых работают наши бойцы, – поделился планами и.о. командира штаба СПО Егор Воллерт.

С каждым годом на свою первую целину выезжает все больше омских студентов. В 2018 году было трудоустроено 4209 бойцов Омского областного студенческого отряда по 7 направлениям: строительные отряды, педагогические, отряды проводников, сельскохозяйственные отряды, путинные, сервисные и специализированные отряды.

Отдельно было сказано на заседании и о работе ООШТО, влившегося в ряды студотрядовцев в начале этого года. Омские школьные трудовые отряды получили мощный стимул в развитии благодаря гранту Президента РФ, выигранному ООСО в прошлом году. Работа была высоко оценена Центральным штабом РСО.

Словом, у бойцов впереди еще много работы. К примеру, по формированию единого студенческого штаба ссузов Омска. Также бойцы упомянули и о праздновании 60-летнего юбилея студенческих отрядов в РФ в 2019 году. И это не единственная громкая дата для ООСО. В 2019 году Омский областной студенческий отряд отметит 55-летний юбилей. За эти годы через ООСО прошло более 350 тысяч омичей.