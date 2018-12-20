В Казани стартуют личный чемпионат и первенство РТ по легкой атлетике среди юниоров - Советский спорт
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    • 20 декабря 2018 11:19Источник: «Советский спорт»Регион: Татарстан

    В Казани стартуют личный чемпионат и первенство РТ по легкой атлетике среди юниоров

    21 декабря в Казани на площадке легкоатлетического манежа Центрального стадиона стартуют личный чемпионат и первенство Республики Татарстан по легкой атлетике среди юниоров до 20 лет (в помещении). В соревнованиях примут участие около 400 спортсменов.

    Программа соревнований

    21 декабря

    13:00 – начало соревнований в дисциплинах: бег на 60 м, 60 м с барьерами, 400 м,1500 м, 5000 м, прыжок в высоту, тройной прыжок, толкание ядра;

    13:30 – церемония открытия

    22 декабря

    9:00 – начало соревнований в дисциплинах: бег на 3000 м, 200 м, 800 м, 3000 м с препятствиями, прыжок в длину, прыжок с шестом, эстафета 4х400 м.

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