В Казани стартуют личный чемпионат и первенство РТ по легкой атлетике среди юниоров

20 декабря 2018 11:19 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

21 декабря в Казани на площадке легкоатлетического манежа Центрального стадиона стартуют личный чемпионат и первенство Республики Татарстан по легкой атлетике среди юниоров до 20 лет (в помещении). В соревнованиях примут участие около 400 спортсменов.

Программа соревнований

21 декабря

13:00 – начало соревнований в дисциплинах: бег на 60 м, 60 м с барьерами, 400 м,1500 м, 5000 м, прыжок в высоту, тройной прыжок, толкание ядра;

13:30 – церемония открытия

22 декабря

9:00 – начало соревнований в дисциплинах: бег на 3000 м, 200 м, 800 м, 3000 м с препятствиями, прыжок в длину, прыжок с шестом, эстафета 4х400 м.