Сахалинские акробаты стали победителями Всероссийских соревнований

20 декабря 2018 11:21 Источник: «Советский спорт» Регион: Сахалинская область

В Хабаровске завершились Всероссийские соревнования по прыжкам на батуте. В состязаниях приняли участие команды из 5 регионов Дальнего Востока. Общее количество участников составило 200 человек.

В состав команды Сахалинской области вошло 20 спортсменов из Корсакова и Южно-Сахалинска. Островные ребята в острой конкуренции выступили очень достойно, чем и порадовали своих наставников в канун Нового года.

В дисциплине «прыжки на акробатической дорожке» места распределились следующим образом:

По программе мастеров спорта Данило Щербань занял первое место, Евгений Кулагин стал вторым, а бронзу завоевала Елизавета Слесарева. Владислав Куликов, выступавший по программе кандидатов в мастера спорта, завоевал золотую медаль турнира.

У мальчиков среди старшей возрастной группы золото у Владислава Шулико, серебро у Ильи Волошина, а бронза у Севастьяна Костюкова. Еще одну бронзовую награду в актив сахалинской сборной внесла Лилиана Наконечная.

Среди младшей возрастной группы, которые выступали по программе 1 спортивного разряда, среди мальчиков 1 место занял Александр Ветров, а Демьян Исабаев стал третьим. Среди девочек Елизавета Шевченко завоевала награду высшей пробы, а Ангелина Дрёмова добилась серебряной медали.

Также Елизавета Шевченко стала бронзовым призером по программе 1 разряда в дисциплине «индивидуальные прыжки на батуте».

- Мы очень довольны результатом, но было несколько грустных моментов. К большому сожалению, случилась досадная неприятность с перспективными сахалинскими спортсменами, на которых возлагалась большая надежда. Даниил Кармадонов и Максим Туйманов травмировались в первый день соревнований, что не позволило им в дальнейшем побороться за медали, - отметил руководитель региональной федерации прыжков на батуте Евгений Закраевский.

Сборная команда Сахалинской области стала лидером в командном чемпионате среди мужчин в дисциплине «прыжки на акробатической дорожке». Заняла первое место в командном первенстве среди юношей и третье место среди девушек в дисциплине «индивидуальные прыжки на батуте».

На этих соревнованиях Елизавета Слесарева и Владислав Куликов подтвердили свои звание КМС. Владислав Шулико выполнил норматив кандидата в мастера спорта, а Илья Волошин и Александр Ветров подтвердили 1 спортивный разряд.